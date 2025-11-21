Centroamérica supera los 7 millones de intentos de phishing en un año

Inteligencia E&N

De acuerdo con el más reciente Panorama de Amenazas de Kaspersky el 54 % de los guatemaltecos ha sido víctima de fraudes que aprovechan engaños que comienza con ofertas y notificaciones falsas, trampas que prometen descuentos increíbles y activan la emoción de comprar antes de pensar.

Por revistaeyn.com La región centroamericana se ha convertido en uno de los blancos preferidos del phishing en América Latina, un fenómeno que continúa expandiéndose y afinando sus métodos. De acuerdo con el más reciente Panorama de Amenazas de Kaspersky, en el último año se registraron más de 1.200 millones de intentos de engaño digital en toda Latinoamérica, lo que significa que cada día circulan alrededor de 3,5 millones de ataques dirigidos a usuarios que navegan, compran o manejan información sensible en internet.

En este mapa de amenazas, Centroamérica muestra un comportamiento especialmente alarmante. Solo Costa Rica contabilizó 7,9 millones de ataques en el último año, lo que equivale a unos 21.000 intentos diarios. Muy cerca está Guatemala, con 6,4 millones, también alrededor de 17.000 al día, seguida de Panamá, que reportó 6,3 millones. En el Caribe, República Dominicana acumuló 4 millones, y en el istmo, El Salvador cerró el período con 2.5 millones, unos 7.000 intentos diarios. Más allá del volumen, el impacto económico sobre los usuarios es visible. Casi tres de cada diez afectados en la región pierden entre US$100 y US$500 al caer en fraudes vinculados a compras en línea. En Centroamérica, Costa Rica destaca nuevamente con un 39 % de usuarios perjudicados, mientras Guatemala reporta 19 % y Panamá un 12 %. El incremento de estas estafas coincide con temporadas de descuentos como el Black Friday, donde los criminales digitales aprovechan el aumento del comercio electrónico para esparcir ofertas falsas, alertas inventadas y páginas que imitan a comercios reales. Buena parte de estos engaños se difunden desde redes sociales mediante perfiles que parecen legítimos o anuncios que prometen promociones “demasiado buenas para ser ciertas”.