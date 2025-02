Los snacks: una manera de conectar con los demás

Por revistaeyn.com

¿A quién no le han regalado un dulce o un chocolate en un primer encuentro con alguien?... El informe State of Snacking 2024 destaca que la comida, y en particular los snacks, trascienden culturas y generaciones, actuando como un puente que une a las personas y fomenta relaciones significativas.

El estudio encontró que el 79% de los consumidores globales considera que la comida es el lenguaje universal del amor, mientras que un 71% opina que "compartir snacks con los demás" es su manera de expresar amor.