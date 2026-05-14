McDonald's entra en el mercado de los estadios de EE.UU. en Chicago

POR EFE

McDonald's y el Chicago Fire anunciaron este miércoles una asociación para los derechos de nombre del nuevo estadio del club de la MLS, McDonald's Park, en la primera colaboración del famoso restaurante con un estadio deportivo profesional en Estados Unidos.

"McDonald's y el Chicago Fire Football Club anunciaron hoy una histórica asociación de derechos de nombre que permitirá la apertura del nuevo estadio financiado con fondos privados del club de la Major League Soccer, llamado McDonald's Park, con un valor de 750 millones de dólares", informó el Fire.

Ubicado en The 78, una ubicación de primer nivel junto al río en el corazón de Chicago, McDonald's Park será un destino deportivo y de entretenimiento de primera categoría, destacó el equipo.