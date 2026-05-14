Exportaciones mundiales resisten por acumulación de inventarios pese a crisis

Centroamérica & Mundo

El encarecimiento del petróleo y el gas también ha elevado los costos de producción y transporte, golpeando la demanda internacional y encendiendo alertas entre las empresas exportadoras.

Por revistaeyn.com La escalada de la guerra en Oriente Medio continúa pasando factura al comercio mundial. Aunque las exportaciones globales de bienes mostraron señales de resiliencia durante abril, el deterioro en el comercio de servicios y la creciente incertidumbre por el aumento de los costos energéticos mantienen bajo presión a la economía internacional, según reveló el más reciente informe del Índice de Gerentes de Compras (PMI) global elaborado por S&P Global. Los datos muestran que los Nuevos Pedidos de Exportación del PMI Global se ubicaron en 49.6 puntos en abril, ligeramente por debajo del umbral de 50 que separa el crecimiento de la contracción, lo que refleja una caída marginal del comercio mundial por segundo mes consecutivo.

“El comercio global cayó ligeramente por segundo mes consecutivo en abril, reflejando el impacto continuo de la guerra en Oriente Medio. Sin embargo, las tendencias variaron notablemente por sector, con la disminución de las actividades de servicios parcialmente compensada por el aumento del comercio de mercancías”, indicó S&P Global en su análisis. El conflicto ha afectado especialmente a sectores vinculados con viajes, turismo y ocio. Según el informe, las exportaciones de servicios registraron en abril su caída más pronunciada desde octubre de 2022 y, excluyendo el período de pandemia, fue la contracción más severa desde que existen registros comparables en 2014. El encarecimiento del petróleo y el gas también ha elevado los costos de producción y transporte, golpeando la demanda internacional y encendiendo alertas entre las empresas exportadoras.