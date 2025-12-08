Arcos Dorados celebra los 55 años de McDonald’s en Costa Rica

Empresas & Management

Por revistaeyn.com McDonald’s Costa Rica, operado por Arcos Dorados, celebra este 2025 su 55 aniversario en el país. Desde su llegada en 1970, con el primer restaurante de la marca fuera de Norteamérica, la compañía ha mantenido una expansión constante basada en innovación, desarrollo del talento, evolución hacia la sostenibilidad y apoyo a las comunidades donde opera En la actualidad, la marca juega un papel importante como uno de los principales generadores de empleo juvenil, un actor clave en la dinamización de la economía nacional y un motor constante de inversión dentro del sector de servicio rápido de alimentos.

Este trabajo conjunto con la industria local ha permitido que desde Costa Rica se lideren innovaciones pioneras en la región, como convertirse en los primeros en ofrecer café carbono neutro con certificación Rainforest Alliance, incorporar huevos de gallina libres de jaula y crear el diseño especial del empaque de desayunos, que también se utiliza en otros países. Todas estas acciones refuerzan el compromiso de la compañía con prácticas responsables y sostenibles, alineadas a las expectativas del consumidor costarricense.

INNOVACIÓN TICA PARA LA REGIÓN

El país ha sido cuna de innovaciones regionales como el primer McCafé de Centroamérica y la incorporación del McPinto al menú, reflejo de la adaptación de la marca al gusto local. Asimismo, colaboraciones con marcas icónicas como Guayabita y Tapita entre otras han fortalecido la conexión emocional con los ticos, mientras iniciativas como el Día del Perro y Día del Gato también reconocen la evolución de los hogares, integrando a las mascotas como parte de la familia.

“Celebrar 55 años en Costa Rica nos llena de orgullo y nos compromete aún más con el desarrollo del país. Hemos construido una operación que se ha convertido en habilitador de primeras oportunidades de empleo para miles de jóvenes, impulsamos el desarrollo de proveedores locales y apostamos por la innovación y la sostenibilidad como pilares de crecimiento... Costa Rica nos ha privilegiado con su preferencia durante más de cinco décadas, y seguiremos invirtiendo y trabajando para aportar valor durante muchos años más”, aseguró Marianela Ureña, Gerente de Comunicaciones de Arcos Dorados Costa Rica.

