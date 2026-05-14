Economía de Guatemala creció 4,6 % a marzo por comercio e industria

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De acuerdo con la información oficial, el crecimiento acumulado del IMAE se situó en 4,4 % en marzo de 2026, superior al 3,8 % reportado en el mismo período de 2025.

Por revistaeyn.com El Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) de Guatemala registró un crecimiento de 4,6 % hasta marzo de 2026, según datos divulgados por el Banco de Guatemala (Banguat), reflejando un desempeño más dinámico de la economía nacional durante el primer trimestre del año. De acuerdo con la información oficial, el crecimiento acumulado del IMAE se situó en 4,4 % en marzo de 2026, superior al 3.8 % reportado en el mismo período de 2025. El comportamiento confirma una tendencia de expansión sostenida en la actividad productiva del país y evidencia una mejora frente a años anteriores.

El indicador también muestra una evolución favorable respecto a 2024, cuando el crecimiento económico alcanzó 2,9 % en el primer trimestre, mientras que en 2023 fue de 4 %. Para el banco central, estos resultados reflejan una macroeconomía dinámica y con señales de estabilidad en distintos sectores productivos. El IMAE es uno de los principales indicadores utilizados para medir el comportamiento de la economía guatemalteca en el corto plazo, ya que permite monitorear el desempeño de las actividades económicas antes de los resultados anuales del Producto Interno Bruto (PIB). Según el Banco de Guatemala, el crecimiento observado hasta marzo estuvo impulsado principalmente por el dinamismo de sectores como comercio y reparación de vehículos, industrias manufactureras, actividades inmobiliarias, servicios financieros y de seguros, así como información y comunicaciones. El desempeño de estas actividades permitió fortalecer el ritmo de crecimiento económico y mantener una tendencia positiva en la productividad nacional.