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Megafusión en el aire: United impulsa un acuerdo con American para ganar escala

El CEO de United planteó a Trump una posible fusión con American Airlines. Qué busca la industria con esta movida y qué obstáculos regulatorios enfrenta.

Por: revistaeyn.com- Agencias Una posible alianza —o incluso fusión— entre United Airlines y American Airlines comienza a tomar forma en los pasillos del poder en Washington. Según fuentes citadas por Reuters, el CEO de United, Scott Kirby, planteó la idea directamente al presidente Donald Trump en una reunión a fines de febrero. De concretarse, se trataría de la mayor consolidación aérea en más de una década y una de las operaciones más transformadoras en la historia reciente del sector en Estados Unidos.

Qué busca la movida estratégica

Más allá del impacto inmediato en los mercados —las acciones de United subieron alrededor de un 2% antes de la apertura— la lógica detrás de una eventual integración responde a tres vectores estructurales: 1. Escala para resistir costos crecientes Las aerolíneas enfrentan una presión sostenida por el aumento del combustible, en un contexto atravesado por tensiones geopolíticas como la guerra en Medio Oriente. Una empresa combinada permitiría optimizar rutas, flota y operaciones, reduciendo costos unitarios.

2. Mayor poder competitivo frente a líderes del mercado. American viene rezagada frente a Delta Air Lines y la propia United, que han capitalizado mejor la demanda premium. Una fusión permitiría cerrar esa brecha y reposicionarse en segmentos de mayor rentabilidad. 3. Consolidación de un mercado ya concentrado. El mercado aéreo estadounidense ya está dominado por cuatro grandes jugadores. Una integración entre dos de ellos profundizaría ese esquema, con mayor capacidad de fijación de precios y control de rutas clave.

Qué condiciones regulatorias exigiría