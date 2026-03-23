United Airlines reducirá más vuelos y se alista ante altos precios del combustible

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Los precios del combustible para aviones casi se han duplicado desde finales de febrero, elevando los costos en toda la industria y alterando los patrones globales de vuelo mediante desvíos de rutas y restricciones del espacio aéreo.

Por revistaeyn.com United Airlines reducirá más vuelos no rentables durante los próximos dos trimestres mientras se prepara para un periodo prolongado de altos precios del combustible para aviones debido a la guerra en Irán, incluso cuando la sólida demanda de viajes ha permitido a las aerolíneas estadounidenses aumentar las tarifas. El director ejecutivo, Scott Kirby, dijo en un memorando al personal que la aerolínea se está preparando para que el precio del petróleo suba hasta US$175 por barril y se mantenga por encima de US$100 hasta finales de 2027. A esos niveles, la factura anual de combustible de United aumentaría en unos US$11,000 millones, más del doble de las ganancias que obtuvo en su “mejor año de la historia”, afirmó.

La guerra en Irán ha provocado un nuevo shock en los costos de combustible para las aerolíneas. Los precios del combustible para aviones casi se han duplicado desde finales de febrero, elevando los costos en toda la industria y alterando los patrones globales de vuelo mediante desvíos de rutas y restricciones del espacio aéreo. Aun así, las aerolíneas estadounidenses han logrado hasta ahora trasladar aumentos en las tarifas, ayudadas por una demanda de viajes resiliente y una capacidad más ajustada, reporta Reuters. “Hay una buena probabilidad de que no sea tan grave”, escribió Kirby sobre las previsiones de combustible de la aerolínea. “Pero... no hay mucho inconveniente en prepararnos para ese escenario”. United ya había comenzado a reducir vuelos menos rentables, incluidos algunos servicios entre semana, los sábados y en horarios nocturnos. En el memorando al personal, compartido por la empresa, Kirby dijo que la aerolínea cancelará alrededor de tres puntos porcentuales de vuelos en horarios de baja demanda durante el segundo y tercer trimestre, enfocándose en rutas y periodos con menor demanda.