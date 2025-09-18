Empresas & Management

El modelo de ultra bajo costo está 'vivo y bien', dice el CEO de Frontier Airlines

La aerolínea con sede en Denver dijo que está comprometida a convertirse en la principal aerolínea de tarifas bajas en los EEUU y ayudará a llenar los vacíos dejados por Spirit Airlines, que se declaró en bancarrota el mes pasado por segunda vez en un año.

Por revistaeyn.com

Frontier ha anunciado un total de 42 nuevas rutas desde finales de agosto, ampliando su presencia en algunos de los principales mercados de Spirit en los EE. UU., América Latina y el Caribe, reporta Reuters. Biffle dijo que las ventajas de costos para las aerolíneas de ultra bajo costo continúan ampliándose, por lo que el modelo está "vivo y bien". "Hay demasiada oferta interna y eso está perjudicando los rendimientos en todo el panorama nacional y eso está perjudicando a todos", dijo Biffle en una conferencia de viajes en Nueva York el miércoles. Biffle dijo que en los próximos uno o dos años habrá menos asientos en toda la industria, no solo para las aerolíneas de ultra bajo costo a medida que Spirit reduce sus operaciones, sino también para las aerolíneas heredadas. Se espera que la capacidad de las aerolíneas de ultra bajo costo caiga un 3,7 % interanual en el cuarto trimestre, liderada por los recortes de Spirit, según datos de TD Cowen. El CEO de United Airlines, Scott Kirby, ha criticado abiertamente el modelo de negocio de las aerolíneas de bajo costo y ha cuestionado repetidamente su viabilidad.