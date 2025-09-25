MercadoLibre usa robots para organizar productos en sus centros de distribución en Brasil

POR EFE

Mercado Libre anunció este miércoles la implementación de robots para organizar productos en su centro de distribución de São Paulo, cuyo objetivo es reducir en un 25 % el ciclo de procesamiento de pedidos con muchos ítems.

El anuncio fue realizado por el vicepresidente senior y líder de Mercado Libre en Brasil, Fernando Yunes, y el director de operaciones logísticas de la empresa, Luiz Vergueiro, durante la novena edición de su evento anual 'Mercado Libre Experience'.

Se trata de 125 robots "separadores" que ya se encuentran operativos en su centro de distribución en Cajamar, en el interior del estado de São Paulo.

Funcionan como minicarros conectados a la red wifi en cuya base los operadores colocan los productos que luego son trasladados por esta tecnología junto a otros que conforman el pedido del mismo comprador.

Cuentan con una capacidad de manejar 105.000 ítems por día, reduciendo en hasta una hora el procesamiento completo de pedidos con muchos productos, lo que permite aumentar el nivel diario de ventas y optimizar los envíos.

Los robots, que ya integran la cadena de distribución en São Paulo, luego comenzarán a distribuirse a lo largo de Brasil, donde la empresa tiene el 52 % de su operación total.