Mercados arrancan signados por escándalo que rodea a Nvidia y caída del petróleo

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Wall Street intenta recuperarse tras una semana de fuertes pérdidas, pero la investigación sobre un posible operativo de inteligencia extranjera dirigido contra Jensen Huang presiona al gigante de los chips. El crudo baja mientras los inversores evalúan las señales de Donald Trump sobre las negociaciones con Irán.

Por: Revistaeyn.com Los mercados comenzaron la semana del lunes 9 de noviembre entre dos noticias de alcance global: la investigación sobre un posible operativo de inteligencia extranjera dirigido contra el cofundador y CEO de Nvidia, Jensen Huang, y una nueva caída del petróleo ante las expectativas de una desescalada entre Estados Unidos e Irán. En la previa de la apertura estadounidense, los futuros bursátiles buscaban recuperarse de las pérdidas de la semana pasada. Sin embargo, Nvidia retrocedía un 4,5%, reflejando la incertidumbre sobre el impacto del caso en una compañía central para la expansión de la inteligencia artificial.

Nvidia investiga y respalda a Huang

El directorio de Nvidia anunció el domingo una investigación independiente tras las informaciones sobre un presunto intento de inteligencia extranjera de acceder a su fundador. La revisión estará a cargo de un comité de consejeros independientes, asistido por abogados externos. La controversia involucra la relación de Huang con Alice Huang —sin parentesco con él—, una ejecutiva vinculada a la empresa singapurense Megaspeed. Según una información de The New York Times, recogida por Reuters, las autoridades estadounidenses concluyeron que ella era un activo de inteligencia chino. Huang reconoció ante sus empleados haber sido infiel a su esposa y asumió la responsabilidad por su conducta.

Las acusaciones de espionaje siguen bajo investigación

Nvidia afirmó que su directorio no tiene motivos para creer que se hayan comprometido secretos de la compañía o la seguridad nacional estadounidense. También expresó confianza en Huang y su equipo, y señaló que el ejecutivo cooperará con la revisión. China rechazó las versiones. El portavoz de su Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, sostuvo que la narrativa sobre un supuesto espionaje chino carece de fundamento. El caso llega cuando los inversores ya cuestionan la sostenibilidad del auge de la inteligencia artificial. La posibilidad de incertidumbre en el liderazgo de Nvidia añade presión a ese debate. A las 5:10 de la mañana de Nueva York, los futuros del Dow Jones subían un 0,73%; los del S&P 500, un 0,40%; y los del Nasdaq 100, un 0,21%. El menor avance del índice tecnológico mostraba una recuperación selectiva, mientras algunos fabricantes de semiconductores también retrocedían antes de la apertura.

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En el plano operativo, Corea del Sur buscó transmitir tranquilidad. Su viceministro de Ciencia y Tecnología, Ryu Jemyung, afirmó que no se esperan interrupciones en las entregas de procesadores gráficos contratadas con Nvidia. Indicó que 10.000 unidades financiadas con un presupuesto suplementario de 2025 ya llegaron y están en uso, mientras las previstas para 2026 cuentan con contratos.

El petróleo baja por las expectativas sobre Irán