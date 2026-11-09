Compañía Yara construirá en Costa Rica una planta para fortalecer el sector agrícola

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La inversión, de aproximadamente US$15 millones, contempla una instalación ubicada en Orotina, Alajuela, de 14,932m² y una capacidad de almacenamiento de 28.000 toneladas.

Por revistaeyn.com Yara, compañía de origen noruego especializada en nutrición vegetal, anunció que fortalecerá su operación en Costa Rica con la construcción de una nueva planta para el almacenamiento, mezclado, empaque y distribución de fertilizantes y productos para la nutrición de cultivos. La inversión, de aproximadamente US$15 millones, contempla una instalación ubicada en Orotina, Alajuela, de 14,932m² y una capacidad de almacenamiento de 28.000 toneladas.

Desde Costa Rica, Yara también atiende a los mercados de Nicaragua, Panamá y el Caribe, por lo que esta nueva infraestructura permitirá fortalecer su capacidad de abastecimiento y distribución en la región. Además de contar con una infraestructura más moderna y funcional, diseñada de acuerdo con los estándares globales de Yara y con las condiciones operativas necesarias para hacer más eficientes los procesos y fortalecer la atención a clientes y distribuidores. El anunció de Yara se realizó en un evento que contó con la participación del ministro de Agricultura y Ganadería, el embajador de Noruega y la alcaldesa de Orotina, así como representantes de Mobiliare y PIASA, la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), clientes, agricultores, socios comerciales, colaboradores de Yara e invitados especiales. “Fortalecer la infraestructura, ampliar el acceso a soluciones de nutrición vegetal de alta tecnología y poner el conocimiento agronómico al servicio de los agricultores son parte de la contribución de la compañía a una agricultura más productiva, competitiva y sostenible”, afirmó Guido Franco, Vicepresidente de Centro América, Yara Latam.