Compañía Yara construirá en Costa Rica una planta para fortalecer el sector agrícola

Por revistaeyn.com
Yara, compañía de origen noruego especializada en nutrición vegetal, anunció que fortalecerá su operación en Costa Rica con la construcción de una nueva planta para el almacenamiento, mezclado, empaque y distribución de fertilizantes y productos para la nutrición de cultivos.
La inversión, de aproximadamente US$15 millones, contempla una instalación ubicada en Orotina, Alajuela, de 14,932m² y una capacidad de almacenamiento de 28.000 toneladas.
Desde Costa Rica, Yara también atiende a los mercados de Nicaragua, Panamá y el Caribe, por lo que esta nueva infraestructura permitirá fortalecer su capacidad de abastecimiento y distribución en la región. Además de contar con una infraestructura más moderna y funcional, diseñada de acuerdo con los estándares globales de Yara y con las condiciones operativas necesarias para hacer más eficientes los procesos y fortalecer la atención a clientes y distribuidores.
El anunció de Yara se realizó en un evento que contó con la participación del ministro de Agricultura y Ganadería, el embajador de Noruega y la alcaldesa de Orotina, así como representantes de Mobiliare y PIASA, la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), clientes, agricultores, socios comerciales, colaboradores de Yara e invitados especiales.
“Fortalecer la infraestructura, ampliar el acceso a soluciones de nutrición vegetal de alta tecnología y poner el conocimiento agronómico al servicio de los agricultores son parte de la contribución de la compañía a una agricultura más productiva, competitiva y sostenible”, afirmó Guido Franco, Vicepresidente de Centro América, Yara Latam.
La importancia de esta inversión se relaciona con el peso que tiene la actividad agrícola en la economía costarricense. Entre enero y septiembre de 2026, el sector agrícola alcanzó US$2 929 millones en exportaciones, más de $113 millones (4 %) frente al mismo periodo del año anterior.
Al sumar la industria alimentaria, que registró exportaciones por US$2.174 millones y un crecimiento de US$171 millones, ambos sectores representan el 29 % de las exportaciones totales del país. En este contexto, Yara brinda soluciones de nutrición vegetal y asesoría técnica a productores de piña, banano y café, productos que figuran entre los principales bienes agrícolas exportados por Costa Rica.
Asimismo, la nueva planta facilitará la distribución de fertilizantes de menor huella de carbono, cuya fabricación puede generar hasta un 60 % menos emisiones que la de fertilizantes convencionales, según la compañía, en respuesta a estándares ambientales y de sostenibilidad cada vez más exigidos por las empresas y los mercados internacionales.
El proyecto se desarrollará en Orotina, fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), una ubicación relevante en un país donde, según cifras de comercio exterior, el 82 % de las exportaciones agrícolas se origina fuera de la GAM. La inversión le permitirá a Yara contar con una operación más eficiente y cercana a los productores y distribuidores, al tiempo que contribuirá al desarrollo de infraestructura y servicios de apoyo para el sector agrícola costarricense.
“La decisión de Yara de invertir en una nueva planta en Orotina demuestra la confianza de una empresa de amplia trayectoria internacional en Costa Rica y en las oportunidades que ofrece nuestro país para seguir creciendo”, señaló Arianna Arce, Ministra a.i. de Comercio Exterior.
“La inversión de Yara también es relevante por su vinculación con el sector agrícola y alimentario, dos grandes motores para nuestra economía. Queremos que más inversiones como esta lleguen a las regiones y contribuyan a fortalecer sectores que son fundamentales para nuestra economía, para el desarrollo de las comunidades y para la presencia de Costa Rica en los mercados internacionales”, señaló Laura López, Gerente General PROCOMER.