Trump y CEO's de empresas de IA firman pacto voluntario de seguridad

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Entre los ejecutivos presentes estaban Greg Brockman, de OpenAI; Dario Amodei, de Anthropic; Mark Zuckerberg, de Meta; Sundar Pichai, de Google; y Jensen Huang, de Nvidia.

Por revistaeyn.com El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los ejecutivos tecnológicos acordaron establecer estándares voluntarios para la inteligencia artificial (IA) y reiteró su respaldo a una rápida expansión de los centros de datos, mientras aumentan las preocupaciones sobre la seguridad de la IA y la creciente presencia de esta industria en las comunidades. Trump hizo estas declaraciones después de reunirse con ejecutivos tecnológicos en la Casa Blanca. Las empresas acordaron trabajar con “auditores independientes” para evaluar si los sistemas de IA funcionan de acuerdo con lo previsto por sus diseñadores, según una copia del acuerdo publicada por Trump en su plataforma de redes sociales. Las compañías también señalaron que trabajarán para garantizar que sus herramientas de IA no “pirateen ni accedan a sistemas técnicos de maneras no previstas”.

La administración enfrenta un escrutinio cada vez mayor por los riesgos asociados con la IA avanzada, después de que OpenAI y Anthropic informaran que sus agentes de IA se habían comportado de manera inesperada y habían pirateado los sistemas de otras empresas. Los centros de datos, que proporcionan la capacidad informática necesaria para entrenar y operar modelos de IA, han generado oposición en comunidades de todo el país debido a preocupaciones por la demanda de electricidad, los costos de los servicios públicos y otros impactos locales. “Es casi como una constitución, de alguna manera”, dijo Trump al referirse al acuerdo entre las empresas. “Y las personas más importantes del mundo firmaron eso, y yo lo firmé como presidente. Y realmente es una forma de protección”. Lo que comenzó como un almuerzo privado con ejecutivos tecnológicos pasó a la esfera pública cuando Trump se unió al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y a un grupo de directores ejecutivos en la entrada de la Casa Blanca, un espacio que el presidente rara vez utiliza para hablar con periodistas. La inusual escena se produjo mientras aumentaba la presión sobre la administración para abordar los riesgos y la rápida expansión de la IA, y puso de relieve la alianza que Trump ha cultivado con los líderes de la industria tecnológica. Entre los ejecutivos presentes estaban Greg Brockman, de OpenAI; Dario Amodei, de Anthropic; Mark Zuckerberg, de Meta; Sundar Pichai, de Google; y Jensen Huang, de Nvidia.

REDOBLA SU APOYO A LOS CENTROS DE DATOS

Zuckerberg, a quien Trump hizo pasar al frente del grupo de ejecutivos multimillonarios para que hablara, dijo que las empresas acordaron desarrollar “controles internos sólidos” para sus sistemas de IA. Trump afirmó que está considerando crear un consejo de 10 personas para supervisar la seguridad de las herramientas de IA. No especificó quiénes podrían integrar ese grupo. Añadió que próximamente nombrará a un nuevo funcionario encargado de dirigir las políticas de la Casa Blanca sobre IA. Al ser preguntado sobre si su respaldo a los centros de datos podría perjudicar a los republicanos en noviembre, Trump respondió que las empresas tecnológicas trabajarán para que las comunidades estén “contentas” con la construcción de estos centros. “Estas grandes, poderosas, muy ricas y muy inteligentes empresas harán enormes contribuciones a las comunidades”, dijo posteriormente Trump a los periodistas reunidos en la entrada de la Casa Blanca, rodeado por los ejecutivos de las compañías.