León XIV y Milei en Argentina: libertad, bien común y responsabilidad con el futuro

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En el inicio de la visita papal, el Pontífice y el presidente argentino vincularon los principios cristianos con las responsabilidades de gobernar. La democracia, la dignidad humana y la herencia de las próximas generaciones atravesaron dos mensajes con énfasis propios sobre la economía y la vida pública.

Por: Norma Lezcano - Revistaeyn.com La visita de León XIV a Argentina comenzó con una reflexión sobre las obligaciones del poder: cómo defender la libertad, procurar el bien común y construir un país que pueda transmitir a las próximas generaciones algo mejor que sus dificultades. En el Palacio Libertad, el domingo 8 de noviembre, el Papa y el presidente Javier Milei abordaron esas preguntas ante autoridades, representantes de la sociedad civil y diplomáticos. Fue la primera jornada de una estancia que se extenderá hasta el 11 de noviembre, dentro de la gira del Pontífice por Uruguay, Argentina y Perú. Su llegada marcó la primera visita de un papa al país desde la de Juan Pablo II, en 1987. Los discursos compartieron una preocupación por los fundamentos éticos de la vida pública. Milei articuló su intervención alrededor de los derechos individuales, los límites del poder y las consecuencias futuras de las decisiones económicas. León XIV puso el acento en las condiciones que permiten a las personas vivir con dignidad y participar del desarrollo.

Libertad y democracia: principios que exigen responsabilidades

Milei recurrió a referencias sobre el Éxodo y a los Mandamientos para explicar su interpretación de los derechos a la libertad, la vida y la propiedad. También mencionó las enseñanzas de San Pablo y de la Escuela de Salamanca como anclas de una tradición que reconoce derechos anteriores al poder político y establece límites a su ejercicio. El presidente incorporó a esa lectura la historia argentina: recordó el papel de fray Mamerto Esquiú en la defensa de la Constitución de 1853 y presentó el respeto a la ley como fundamento de la convivencia y la libertad. León XIV describió la democracia como parte de una herencia que debe preservarse. Incluyó en ella el sufragio, la participación, la libertad de expresar convicciones y la confianza en las instituciones. Añadió una exigencia cotidiana: escuchar, cuidar las palabras y reconocer en quien piensa diferente a alguien con quien se comparte un destino nacional.

La economía y el bien común

El punto de mayor contenido económico llegó cuando el Papa afirmó: “La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”. Su planteamiento incluyó favorecer las oportunidades y la iniciativa privada, junto con procurar que el crecimiento alcance a quienes enfrentan mayores dificultades. La referencia tuvo destinatarios concretos: familias sometidas a incertidumbre, personas que buscan empleo, ancianos y trabajadores cuyos ingresos resultan insuficientes para sostener sus hogares. El criterio propuesto por León XIV fue que el bien común pueda reconocerse en la vida cotidiana. Milei explicó su propia concepción mediante el “equilibrio general intertemporal”: evaluar las decisiones por sus efectos sobre el conjunto de la sociedad, tanto en el presente como en el futuro. Según sostuvo, gobernar exige evitar que el beneficio de algunos sectores hoy imponga perjuicios a los argentinos de mañana. Allí aparece una coincidencia de propósito y una diferencia de énfasis: el presidente destacó las consecuencias de las políticas a lo largo del tiempo; el Pontífice, su expresión concreta en las oportunidades y el bienestar de las personas. Ambos situaron el bien común entre las responsabilidades del gobierno.

Una patria que se recibe y se entrega

La responsabilidad entre generaciones fue uno de los vínculos más claros entre ambos mensajes. Milei recurrió a la parábola de las casas construidas sobre roca y arena para representar la necesidad de fundamentos duraderos. También evocó a Edmund Burke y su concepción de la sociedad "como un vínculo entre quienes vivieron, quienes viven y quienes todavía no nacieron". León XIV desarrolló esa responsabilidad desde el patrimonio material y espiritual recibido. La extendió al cuidado de la vida "desde sus primeros instantes hasta su término natural, así como al acompañamiento ante la enfermedad, la dependencia y la discapacidad". También la llevó a terrenos de política pública: "educación, formación profesional, universidades e investigación para que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos en Argentina"; aprovechamiento responsable de los recursos naturales; y una orientación ética para las aplicaciones de la inteligencia artificial. El recuerdo del Papa Francisco acompañó el encuentro. Milei lo homenajeó como una figura excepcional; León XIV presentó su llegada como el camino de un sucesor que visita la tierra donde comenzó la historia de su predecesor. En ese marco, los discursos dejaron una pregunta compartida para la gestión pública: cómo convertir los principios invocados en decisiones capaces de mejorar la vida presente y preservar las posibilidades de quienes vendrán.

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