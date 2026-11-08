Trump ante el desafío de confrontar para retener poder y negociar para gobernar

A partir de enero de 2027, cuando asuma el nuevo Congreso, esa tensión organizará buena parte de la política estadounidense. El presidente necesitará preservar su autoridad; los republicanos, reconstruir sus posibilidades electorales; y los demócratas, demostrar para qué quieren utilizar el poder recuperado.

La pregunta es qué asuntos estará dispuesto a negociar y cómo presentará esas concesiones ante sus seguidores.

La señal es clara, pero todavía no determina toda la trayectoria del resto del mandato. Trump puede intensificar la confrontación y, al mismo tiempo, buscar acuerdos allí donde necesite resultados, recursos o alivio económico.

La decisión apunta a defender las prioridades presidenciales y endurecer la relación con los adversarios. Según funcionarios y republicanos consultados por Reuters , también anticipa mayor presión sobre los legisladores del propio partido que intenten tomar distancia.

Donald Trump ha dado una primera respuesta a la derrota republicana: colocar a Stephen Miller, uno de los principales impulsores de su política migratoria, al frente de la Casa Blanca.

1. La confrontación también busca ordenar al Partido Republicano.

La elección de Miller puede leerse como un mensaje dirigido tanto al Congreso opositor como al oficialismo: Trump pretende mantener sus prioridades después de la derrota.

Reuters señala que el nuevo jefe de gabinete conoce profundamente las herramientas administrativas y las órdenes ejecutivas. Su llegada también ha generado inquietud entre representantes empresariales que encontraban en Susie Wiles una interlocutora más receptiva a las consecuencias económicas de las decisiones presidenciales.

La implicación es importante. Una Casa Blanca más concentrada en sus objetivos políticos podría tener menos disposición a absorber las advertencias de legisladores, empresas y otros aliados. Eso puede fortalecer la coherencia interna del Ejecutivo, pero también aumentar el costo de corregir decisiones.

Trump tiene, además, un incentivo para mantener activa la confrontación: una disputa constante con los demócratas puede ayudarlo a reclamar lealtad republicana. Cuando el conflicto se presenta como una amenaza contra todo el movimiento, separarse del presidente se vuelve más difícil para quienes necesitan sus votantes.

2. Negociar también será administrar la sucesión.

El problema republicano contiene una contradicción: recuperar votantes que se alejaron de Trump sin perder a quienes siguen identificándose con él.

El internacionalista argentino Fabián Calle lo plantea al señalar que el partido necesita ampliar su coalición, pero conserva una dependencia decisiva del electorado trumpista. También sostiene que la derrota puede reducir la capacidad presidencial para imponer un sucesor, aunque Trump seguirá influyendo en esa competencia.

Por eso, la negociación interna probablemente excederá las votaciones legislativas. Incluirá candidaturas, respaldos, prioridades y márgenes de autonomía para quienes aspiren a competir en 2028 .Los dirigentes republicanos tendrán que decidir cuándo acompañar al presidente y cuándo diferenciarse.

Trump, a su vez, deberá evaluar cuánto puede exigirles sin acelerar una ruptura. Su poder dependerá también de que los posibles herederos sigan considerando indispensable su apoyo.

La sucesión puede comenzar mucho antes de que termine el mandato, incluso mientras sus protagonistas continúen proclamando lealtad.

3. MAGA puede sobrevivir, pero su significado ya está en disputa.

Defender el proyecto MAGA hasta el final supone resolver qué componentes de ese proyecto deben conservarse y cuáles explican el desgaste.

La investigación de Reuters describe desacuerdos entre quienes reclaman volver a las prioridades populistas y nacionalistas, quienes buscan un movimiento menos dependiente de Trump y quienes cuestionan su continuidad.

Entre los motivos de malestar aparecen el costo de vida, la guerra con Irán y las promesas incumplidas sobre transparencia. Steve Bannon, en cambio, propone profundizar la agenda y celebra el ascenso de Miller.

La derrota permite, así, diagnósticos opuestos: para algunos faltó fidelidad al proyecto; para otros, determinadas decisiones presidenciales lo perjudicaron.

Trump puede conservar una identidad política movilizadora y encontrar más dificultades para sostener una coalición suficientemente amplia. Esa diferencia será central en los próximos dos años: la capacidad de disciplinar al partido no garantiza la capacidad de recuperar a los votantes que necesita.

También obliga a evitar un pronóstico prematuro sobre el final de MAGA. Un movimiento puede perder fuerza electoral, cambiar de liderazgo o modificar sus prioridades sin desaparecer.

4. El mandato aglutinador demócrata está en el bolsillo y en los controles.

Los demócratas cuentan con un punto de encuentro concreto: aliviar el costo de vida, especialmente mediante la protección de la cobertura sanitaria. Associated Press informa que sus primeras prioridades incluyen revertir recortes de Medicaid, recuperar subsidios para seguros médicos y promover medidas sobre la guerra con Irán y algunos aranceles.

Ese eje ofrece una base más amplia que cualquier programa ideológico completo. Puede reunir a votantes y legisladores que discrepan sobre cuánto debe intervenir el Estado, pero coinciden en que la vida cotidiana se ha vuelto demasiado costosa.

El segundo componente es la rendición de cuentas. El líder demócrata Hakeem Jeffries (miembro de la Cámara de Representantes por el 8.º distrito congresional de Nueva York) ha prometido combinar una agenda para reducir costos con investigaciones y supervisión de la administración. Esa combinación será una prueba de conducción para una bancada que reúne corrientes moderadas y progresistas.

La victoria, sin embargo, permite que distintas facciones se atribuyan el éxito. AP recoge el avance simultáneo de candidatos progresistas y moderados, así como la advertencia del senador Chris Van Hollen: un referéndum contra el oficialismo no se convierte automáticamente en respaldo al Partido Demócrata.

El mandato compartido del arco demócrata podría formularse como "hacer más accesible la vida y limitar los abusos del poder". Las diferencias reaparecerán al decidir los instrumentos.

The Wall Street Journal identifica demandas progresistas sobre impuestos, cobertura sanitaria universal, Israel e inmigración que Jeffries deberá conciliar dentro de su mayoría.

5. El choque institucional puede convivir con acuerdos.

Trump ya acusó a los demócratas de “extorsión” por las amenazas de impulsar juicios políticos contra integrantes de su administración y anunció que utilizará el veto contra su agenda.

Esas declaraciones anticipan una disputa por presentar las investigaciones como control legítimo o persecución política. Conviene distinguir los mecanismos: investigar, aprobar una acusación política y destituir son decisiones diferentes.

La Cámara de Representantes puede aprobar los cargos por mayoría simple; una condena en el Senado requiere dos tercios de los miembros presentes. La mayoría demócrata, por sí sola, no garantiza una destitución.

También habrá límites para imponer legislación. Trump conserva el veto y el Congreso puede superarlo únicamente con mayorías de dos tercios en ambas cámaras. Ese diseño deja espacio para el bloqueo y crea incentivos para acuerdos cuando ninguna parte quiera asumir sus costos.

La trayectoria más plausible es, por tanto, una combinación cambiante: confrontación para movilizar apoyos, decisiones ejecutivas para preservar iniciativa y negociaciones puntuales cuando los costos políticos o económicos lo aconsejen.

Para Trump, cada acuerdo planteará cuánto puede ceder sin debilitar su autoridad sobre MAGA. Para los demócratas, cada enfrentamiento abrirá otra pregunta: cuánto contribuye a mejorar la vida de quienes los votaron. El rumbo de los últimos dos años dependerá de cuál de esas necesidades termine pesando más en las decisiones de ambos.