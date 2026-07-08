Trump da por acabado el alto el fuego con Irán y dice que no quiere negociar más

Por: EFE

"Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos, porque son basura. Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta. Si tuvieran un arma nuclear, lo usarían", aseguró el presidente Donald Trump ante la prensa, junto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al inicio de la segunda jornada de la cumbre de líderes de la Alianza en Ankara.

"Por mi parte, negociar con ellos es sólo malgastar tiempo. Ellos mienten. Estábamos de acuerdo, no habrá armas nucleares. Ellos hablan con la prensa y dicen que nunca hemos hablado de esto. ¿Qué les pasa? Están majara", aseguró el presidente estadounidense.

"En mi opinión, esto ha terminado. Creo que (los negociadores) están perdiendo el tiempo. Ellos (los iraníes) son un grupo de mentirosos", concluyó Trump.

Por otra parte, acusó al régimen iraní de "hacer daño a su pueblo" y aseguró que "hasta ahora han matado a 54.000 personas que estaban protestando".

"Cuando te preguntas por qué (los manifestantes) no se han hecho con el poder, es porque están muertos. Los han matado. Nadie se hará con el poder. No tienen fusiles, y el otro bando tiene metralletas y los matan", dijo en referencia a las protestas de enero pasado.

Según Trump, Estados Unidos había atacado "con mucha fuerza" la noche pasada, después de garantizarles un periodo de calma por el funeral del líder supremo, Alí Jamenéi, que murió en los primeros ataques de la guerra iniciada el 28 de febrero pasado.

"Les dijimos haced el funeral, y en lugar de eso empiezan a lanzar cohetes contra buques ayer. Así que les dimos duro anoche, muy duro. Ellos juegan sucio, van a por todo el mundo, probablemente hasta yo haya estado en su lista de personas a eliminar", especuló el mandatario.