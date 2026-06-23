Tokenización impulsa acceso a liquidez global y reduce costos para empresas

La tokenización de activos y las estrategias de tesorería basadas en Bitcoin están ganando terreno en El Salvador, posicionando al país como uno de los principales centros de innovación financiera de América Latina. De acuerdo con el Informe de Inclusión en el Mercado de Latinoamérica elaborado por la empresa Bitfinex Securities, estas herramientas están permitiendo a las compañías acceder a nuevas fuentes de liquidez, reducir costos de financiamiento y conectar sus operaciones con inversionistas de alcance global.

El estudio destaca que, históricamente, las empresas latinoamericanas han operado bajo un entorno marcado por la devaluación de las monedas, elevados costos de intermediación financiera y limitaciones para acceder a capital internacional.

Sin embargo, la irrupción de la tokenización está comenzando a transformar este panorama al ofrecer mecanismos más eficientes para la emisión de valores y la captación de recursos.

Según el informe, los valores tokenizados combinan las ventajas de los mercados tradicionales con la eficiencia de la tecnología blockchain. Esto permite reducir significativamente los costos asociados a las emisiones de capital, al disminuir la participación de intermediarios y aplicar esquemas de comisiones basados en resultados.

“Los valores tokenizados ofrecen los beneficios de captar capital por medios tradicionales, aprovechando la eficiencia de las ofertas basadas en blockchain. La ausencia de intermediarios y un sistema de comisiones basado en el éxito significa que los costes de emisión son significativamente menores que los de las ofertas tradicionales del mercado”, explicó Fabián Delgado, gerente de desarrollo de negocios para Colombia y Latinoamérica de Bitfinex.