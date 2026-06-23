Tokenización impulsa acceso a liquidez global y reduce costos para empresas

Por revistaeyn.com
La tokenización de activos y las estrategias de tesorería basadas en Bitcoin están ganando terreno en El Salvador, posicionando al país como uno de los principales centros de innovación financiera de América Latina. De acuerdo con el Informe de Inclusión en el Mercado de Latinoamérica elaborado por la empresa Bitfinex Securities, estas herramientas están permitiendo a las compañías acceder a nuevas fuentes de liquidez, reducir costos de financiamiento y conectar sus operaciones con inversionistas de alcance global.
El estudio destaca que, históricamente, las empresas latinoamericanas han operado bajo un entorno marcado por la devaluación de las monedas, elevados costos de intermediación financiera y limitaciones para acceder a capital internacional.
Sin embargo, la irrupción de la tokenización está comenzando a transformar este panorama al ofrecer mecanismos más eficientes para la emisión de valores y la captación de recursos.
Según el informe, los valores tokenizados combinan las ventajas de los mercados tradicionales con la eficiencia de la tecnología blockchain. Esto permite reducir significativamente los costos asociados a las emisiones de capital, al disminuir la participación de intermediarios y aplicar esquemas de comisiones basados en resultados.
“Los valores tokenizados ofrecen los beneficios de captar capital por medios tradicionales, aprovechando la eficiencia de las ofertas basadas en blockchain. La ausencia de intermediarios y un sistema de comisiones basado en el éxito significa que los costes de emisión son significativamente menores que los de las ofertas tradicionales del mercado”, explicó Fabián Delgado, gerente de desarrollo de negocios para Colombia y Latinoamérica de Bitfinex.
El Salvador aparece como uno de los mercados mejor posicionados para aprovechar esta tendencia. El país cuenta con un marco regulatorio específico para activos digitales supervisado por la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD), además de mantener una de las mayores reservas gubernamentales de Bitcoin del mundo, con más de 7.600 BTC en su tesorería estatal.
Para las empresas salvadoreñas, la tokenización representa una oportunidad para acceder a un mercado de capitales más profundo y líquido, capaz de atraer inversionistas internacionales interesados en financiar proyectos locales. Esto podría contribuir a reducir las brechas de inclusión financiera, estimular la creación de empleo y fortalecer el desarrollo tecnológico.
La investigación también identifica varias tendencias que están impulsando esta transformación. Entre ellas destacan la creciente adopción de Bitcoin en balances corporativos, la creación de mercados regulados para inversiones en criptoactivos, la participación de fondos institucionales y gestores de activos, así como el acceso a instrumentos financieros globales mediante plataformas tokenizadas.
Asimismo, la tokenización permite a las empresas optimizar la gestión de sus reservas en dólares y acceder a activos internacionales, como bonos del Tesoro de Estados Unidos, con menores costos operativos.