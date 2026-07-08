Centroamérica & Mundo

Las remesas a Guatemala crecieron un 7% en el primer semestre

Según el Banco de Guatemala (central), entre enero y junio de este año los migrantes enviaron al país centroamericano US$12.978,5 millones en remesas.

Por Agencia EFE Los migrantes guatemaltecos enviaron en el primer semestre de este año a Guatemala US$12.978,5 millones en remesas, un 7 % más que en el mismo período de 2025, informó el banco central del país. Según el Banco de Guatemala (central), entre enero y junio de este año los migrantes enviaron al país centroamericano US$12.978,5 millones en remesas.

Solo en junio, los migrantes guatemaltecos, especialmente los radicados en Estados Unidos, enviaron US$2.325,5 millones, un 4,78 % más que el mismo mes de 2025. De acuerdo con cifras oficiales, más de tres millones de guatemaltecos están radicados en Estados Unidos, la mayoría de ellos en condición irregular. Las autoridades monetarias estiman que el crecimiento del envío de remesas para el cierre de 2026 estará en torno al 5 %, lo que serían unos US$26.806,7 millones aproximados. Los migrantes envían remesas a 1,7 millones de hogares guatemaltecos, lo cual tiene un impacto directo en la economía de siete millones de personas, en su mayoría en regiones pobres del país.