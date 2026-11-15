Empresas & Management

Microsoft se disculpa por la caída: estiman en US$7.000M la productividad perdida

La compañía anunció la recuperación del servicio y atribuyó el incidente a un fallo técnico asociado a cambios en su red. Una estimación preliminar dimensiona el impacto económico, mientras otro cálculo sitúa las pérdidas aseguradas entre US$300 millones y US$500 millones.

Por: Revistaeyn.com Microsoft pidió disculpas a sus clientes y socios tras la caída global que afectó desde el jueves 12 de noviembre a servicios de su ecosistema de productividad, y anunció el sábado 14 la recuperación de los clientes y regiones que seguían afectados. La compañía atribuyó el episodio a un fallo técnico y prometió publicar un informe completo cuando concluya su revisión. “Lamentamos profundamente” la interrupción, expresó la tecnológica en su comunicado del viernes. Microsoft reconoció la responsabilidad que implica la confianza depositada en sus herramientas y explicó que recuperó los servicios gradualmente, comprobando su estabilidad en cada etapa. La restauración cerró la emergencia principal, pero dejó abierta la evaluación económica: Anderson Economic Group estimó que la productividad perdida podría rondar los US$7.000 millones, según CNN. El cálculo es preliminar y no constituye un balance definitivo de daños.

Qué explicó Microsoft sobre la falla

La empresa señaló que un problema introducido durante una ampliación previa de la capacidad de su red se manifestó después de un cambio posterior. Descartó que el incidente estuviera relacionado con un ciberataque, con la inteligencia artificial o con agentes de IA. El parte del incidente "MO1550821", reproducido por la Universidad de Pensilvania a partir de su consola administrativa de Microsoft 365, ofrece una explicación adicional: los cambios en el tráfico durante tareas habituales de mantenimiento y actualización expusieron un error latente en los sistemas que establecen conexiones con Exchange Online.

Las solicitudes comenzaron a acumularse hasta agotar la capacidad de procesamiento de los servidores, que dejaron de aceptar nuevas conexiones. La compañía mantuvo ese diagnóstico como preliminar y anunció un informe posterior.

Qué mide la estimación de US$7.000 millones

Patrick Anderson, presidente de Anderson Economic Group, señaló a CNN que hasta 26 millones de usuarios el jueves y 51 millones el viernes podrían haber sufrido interrupciones con consecuencias económicas. Esas cantidades forman parte de su estimación y no deben sumarse como si fueran personas distintas. Anderson reconoció que todavía no se conocía la magnitud completa del episodio. El cálculo busca aproximar el perjuicio sobre la actividad de los usuarios, no establecer cuánto dinero desembolsó Microsoft para reparar sus sistemas. La distinción es relevante para interpretar el impacto empresarial. Un correo enviado más tarde o una reunión reprogramada no equivalen necesariamente a una venta perdida. Una evaluación definitiva necesitaría separar la actividad recuperada de las operaciones que sufrieron perjuicios permanentes.

Hasta US$500 millones en pérdidas aseguradas