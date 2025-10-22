Naos Harbour Island apuesta por nuevo complejo turístico en isla panameña

Por revistaeyn.com

El consorcio Naos Harbour Island apuesta por un nuevo complejo turístico y hotelero en Isla Naos, Amador, Panamá. Como parte del plan, tres hoteles, de una reconocida cadena estadounidense, ofrecerán más de 150 habitaciones cada uno.

Este proyecto tendrá una inversión que supera los US$77 millones y apuesta por transformar la zona en un nuevo polo de desarrollo.

Se espera también que cuente con dos torres de apartamentos, centros comerciales y lotes residenciales.

"Isla Naos es un proyecto que se fusiona con su entorno, ofreciendo una experiencia de vida en equilibrio con la naturaleza. Con un diseño innovador y una ubicación privilegiada, representa una oportunidad única para quienes buscan lujo, bienestar y confort en Panamá", apunta GVA (firma de diseño arquitectónico), en una de sus publicaciones del proyecto, en Facebook.