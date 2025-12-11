Panamá: Regalías por la venta de cobre permiten el mantenimiento de mina

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE Regalías por unos US$29 millones obtenidas por las exportaciones del concentrado de cobre que permanecía almacenado en la mina inhabilitada en Panamá, permiten el mantenimiento de este yacimiento paralizado por orden judicial desde 2023, además de la inversión en infraestructura pública en zonas cercanas, anunció el Gobierno panameño. "En septiembre se exportaron poco más de 122.000 toneladas de concentrado de cobre que ya estaban almacenadas. Esto generó regalías para el estado de más de US$29 millones de dólares, que recibimos hace pocos días", señaló el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó.

Con esas regalías se "logra" dos "cosas fundamentales: primero, que la empresa pague el mantenimiento de la mina, los ingresos de la venta van a financiar el plan de preservación segura sin que el estado tenga que ver con esta carga, o sea, que libera al estado de este pago". En noviembre de 2023 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de concesión de la mina Cobre Panamá, que explotaba la mina, después de una oleada de protestas, por lo que quedó inhabilitada. Pero dentro quedaron almacenadas unas 120.000 toneladas de concentrado de cobre, que desde el pasado julio han ido exportándose en buques. Después del cierre de operaciones, el gobierno de entonces de Laurentino Cortizo (2019-2024) y la empresa elaboraron un plan de preservación que entró en práctica en mayo de este año y que, según el actual ministro de Comercio, cuesta unos US$15 millones mensuales al Estado panameño y ahora es pagado con esas regalías. En segundo lugar, con esas regalías se puede "tener los recursos disponibles de inmediato para atender a las comunidades y sobre todo sus necesidades prioritarias", explicó el titular de la cartera de Comercio que resaltó que dichos fondos "pertenecen a todo Panamá y se destinarán en su totalidad a obras públicas en beneficio del país".