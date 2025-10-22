Dos hoteles Holiday Inn se construirán en El Salvador

Empresas & Management

La inversión será de US$ 20 millones y estarán ubicados en San Miguel (al oriente del país) y Comalapa (cercanías del Aeropuerto Internacional), ambos puntos estratégicos para el desarrollo del turismo en el país.

Por revistaeyn.com Salvador Hotel Corporation (SHC) arranca con dos proyectos clave que reforzarán la oferta de alojamiento en El Salvador. Se trata de Holiday Inn Express San Miguel y Holiday Inn Express & Suites Comalapa. La inversión para ambos será de más de US$20 millones. El Holiday Inn Express San Miguel será un hotel de 96 habitaciones distribuidas en cuatro plantas. Ocupará un área de 7.000 m² , con una propuesta de valor enfocada en el segmento “Limited Service”, dirigida tanto a ejecutivos de negocios como a familias que buscan opciones de hospedaje de calidad. La inversión total estimada del hotel asciende a US$12 millones, y su apertura está prevista para el primer semestre de 2027.

Mientras que Holiday Inn Express & Suites Comalapa contará con 72 habitaciones, de las cuales 27 serán suites, distribuidas en cinco plantas dentro de un área de 4.109 m². Como valor agregado será la inclusión de varias suites especialmente diseñadas para captar el segmento de larga estadía.



Estará ubicado a 3 km del Aeropuerto Internacional de El Salvador (AIES). La inversión total estimada del hotel asciende a US$8.3 millones, con una apertura programada para el primer semestre de 2027.

SHC: APUESTA POR EL TURISMO SALVADOREÑO

SHC es una corporación que incorpora las sociedades Grupo Palmetto de El Salvador y Grupo KonKal Holding Ltd. de Guatemala. “Nos enorgullece unir esfuerzos (...) Juntos compartimos una visión clara: integrar el desarrollo hotelero con proyectos comerciales de alto impacto, generando oportunidades de crecimiento económico y contribuyendo activamente al posicionamiento internacional del país como un destino turístico competitivo”, afirmó Miguel Gadala-María, Director de Grupo Palmetto.

SHC consolida su crecimiento en la región con la firma de contratos de franquicia junto a IHG Hotels & Resorts, incorporando Holiday Inn Express y Holiday Inn Express & Suites a su portafolio. IHG Hotels & Resorts es una de las principales compañías hoteleras del mundo, con más de 6.700 hoteles en más de 100 países y aproximadamente 2.200 propiedades en desarrollo. Su portafolio incluye 20 marcas reconocidas globalmente, entre ellas Intercontinental, Kimpton, Crowne Plaza, Holiday Inn, Holiday Inn Express, Holiday Inn Express & Suites y Six Senses. Mediante un comunicado, las agrupaciones aseguran que "El Salvador atraviesa un momento histórico en materia de turismo. En los últimos años, el país ha mostrado un crecimiento sostenido en la llegada de visitantes internacionales, acompañado de mejoras en infraestructura, conectividad aérea y seguridad. Estas condiciones han convertido al sector turístico en una de las principales fuentes de inversión y dinamismo económico, generando nuevas oportunidades para el desarrollo hotelero".