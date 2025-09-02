Nestlé sufre en bolsa tras inesperado cese de su consejero delegado

Empresas & Management

Freixe, que ha formado parte de la compañía durante casi 40 años, desde 1986, era una piedra angular del gigante de Vevey, aunque en fechas recientes había sido objeto de críticas por algunas de sus decisiones empresariales.

POR EFE Las acciones de Nestlé en la Bolsa de Zúrich sufren una fuerte caída en los primeros minutos de cotización de la jornada del martes, un día después de que el gigante de la alimentación anunciara el cese fulminante de su consejero delegado, Laurent Freixe, tras descubrirse que ocultaba una relación sentimental con una subordinada directa. Diez minutos después de la apertura del mercado de valores suizo a la 9:00 hora local (7:00 GMT), la acción de Nestlé caía un 3,4 %, hasta los 73 francos suizos (77 euros). Nestlé anunció en la noche del lunes el cese de Freixe, en la compañía desde 1986 y que ocupaba el puesto de consejero delegado hacía un año, tras ser objeto de una investigación interna.

La firma de Vevey también anunció el nombramiento de Philipp Navratil como nuevo consejero delegado, según decisión del consejo de administración de la firma, que había ordenado la investigación.

CESE DE LAURENT FREIXE DE NESTLÉ POR RELACIÓN CON SUBORDINADA DIRECTA

El gigante suizo anunció este lunes el cese inmediato de su consejero delegado, Laurent Freixe, tras ser objeto de una investigación interna por mantener relaciones sentimentales en secreto con una subordinada directa, en violación con el código de conducta empresarial. La decisión de cambiar el consejero delegado "fue necesaria, ya que los valores y la gobernanza de Nestlé son pilares sólidos de la compañía", indicó en el comunicado el presidente de la multinacional, Paul Bulcke. Bulcke supervisó la investigación de Freixe junto al consejero independiente Pablo Isla, empresario español que presidió Inditex entre 2011 y 2022 y que en 2026 asumirá la propia presidencia de Nestlé.