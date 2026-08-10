Nvidia acuerda financiación por US$500.000 millones

Por: Agencias

Nvidia anunció este lunes que se ha asociado con seis importantes instituciones financieras para lanzar plataformas de financiación de capacidad de cómputo, con el objetivo de captar más de US$500.000 millones en capital de terceros destinado a infraestructura de inteligencia artificial (IA).

La compañía de semiconductores, según había informado previamente The Wall Street Journal (WSJ), ha alcanzado un acuerdo con Apollo Global Management, Blackstone, BlackRock, Brookfield Asset Management, Goldman Sachs y KKR.

El WSJ, que ya adelantaba que el acuerdo podría anunciarse de manera oficial este mismo lunes, afirma que esta financiación se estructurará a través de diferentes vehículos de inversión en lugar de consistir en una sola gran colaboración. Además, el medio señala que los compromisos podrían superar los US$500.000 millones con el paso del tiempo.

El proyecto busca ampliar el acceso a infraestructuras basadas en tecnología de Nvidia para desarrolladores de IA de vanguardia, empresas, gobiernos y proveedores de servicios en la nube, al tiempo que genera oportunidades de inversión a largo plazo, vinculadas al uso de estos recursos, para grandes gestoras de activos y firmas de capital privado.

"Estas plataformas de financiación ayudarán a los clientes a acceder a gran escala a recursos de cómputo escasos y a construir las 'fábricas de IA' que impulsarán a todas las industrias y países en la era de la inteligencia artificial", declaró Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia. La firma señaló que estos acuerdos permitirán crear "fondos de capital específicos a gran escala y con condiciones atractivas" para sus clientes.

Nvidia, la empresa más valiosa del mundo, ha mantenido conversaciones recientes con OpenAI para proporcionar un respaldo financiero de aproximadamente US$250.000 millones destinado a un proyecto de centro de datos. También anunció un acuerdo para suministrar a Corea del Sur. Asimismo, Meta se asoció recientemente con BlackRock para financiar, fuera de su balance, un nuevo centro de datos ubicado en Texas.

Con información de EFE y DW