Inflación de Honduras se desacelera por segundo mes consecutivo y llega a 5,58%

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Desde la clasificación económica, Energía fue la categoría con mayor incidencia, con 1,82 pp, debido principalmente al incremento trimestral de las tarifas eléctricas aplicado desde julio, señala el BCH.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La inflación interanual de Honduras continuó moderándose en julio de 2026 y registró una desaceleración por segundo mes consecutivo, al ubicarse en 5,58 %, según el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) divulgado por el Banco Central de Honduras (BCH). El resultado representa una reducción frente al 5,83 % registrado en junio y refleja una menor presión sobre los precios, en un contexto internacional caracterizado por una mayor estabilidad geopolítica. De acuerdo con el BCH, este escenario contribuyó a atenuar las presiones inflacionarias que habían afectado la economía hondureña.

Entre los principales componentes que explicaron la inflación interanual destacó el grupo de Transporte, con una contribución de 2,06 puntos porcentuales (pp), aunque su incidencia fue menor a la observada en junio, cuando aportó 2,48 pp. Le siguieron Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, con 1.31 pp; Vivienda, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles, con 0,90 pp; y Restaurantes y Servicios de Alojamiento, con 0,59 pp. En conjunto, estos cuatro grupos representaron el 87,1 % del resultado inflacionario interanual de julio. El BCH señaló que el comportamiento de los alimentos estuvo relacionado con una menor oferta nacional de productos agrícolas debido a pérdidas en algunas cosechas y a condiciones climáticas adversas asociadas al fenómeno de El Súper Niño, que afectaron la productividad agrícola. Entre los productos que registraron presiones destacan papas, queso fresco, azúcar, leche líquida entera, mantequilla, carne de res y café tostado molido.