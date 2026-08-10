Inflación de Honduras se desacelera por segundo mes consecutivo y llega a 5,58%

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
La inflación interanual de Honduras continuó moderándose en julio de 2026 y registró una desaceleración por segundo mes consecutivo, al ubicarse en 5,58 %, según el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) divulgado por el Banco Central de Honduras (BCH).
El resultado representa una reducción frente al 5,83 % registrado en junio y refleja una menor presión sobre los precios, en un contexto internacional caracterizado por una mayor estabilidad geopolítica. De acuerdo con el BCH, este escenario contribuyó a atenuar las presiones inflacionarias que habían afectado la economía hondureña.
Entre los principales componentes que explicaron la inflación interanual destacó el grupo de Transporte, con una contribución de 2,06 puntos porcentuales (pp), aunque su incidencia fue menor a la observada en junio, cuando aportó 2,48 pp. Le siguieron Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, con 1.31 pp; Vivienda, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles, con 0,90 pp; y Restaurantes y Servicios de Alojamiento, con 0,59 pp.
En conjunto, estos cuatro grupos representaron el 87,1 % del resultado inflacionario interanual de julio.
El BCH señaló que el comportamiento de los alimentos estuvo relacionado con una menor oferta nacional de productos agrícolas debido a pérdidas en algunas cosechas y a condiciones climáticas adversas asociadas al fenómeno de El Súper Niño, que afectaron la productividad agrícola. Entre los productos que registraron presiones destacan papas, queso fresco, azúcar, leche líquida entera, mantequilla, carne de res y café tostado molido.
Desde la clasificación económica, Energía fue la categoría con mayor incidencia, con 1,82 pp, debido principalmente al incremento trimestral de las tarifas eléctricas aplicado desde julio, asociado con mayores costos de generación y un aumento de la demanda. Servicios aportó 1.63 pp, principalmente por el alza en los alquileres de vivienda, mientras que Alimentos contribuyó con 1,31 pp y Bienes con 0,82 pp.
Los indicadores de presión inflacionaria también mostraron señales de moderación. El indicador de magnitud bajó a 0,33%, desde 0,42% en junio, mientras que el indicador de persistencia se redujo de 65,93% a 64,69%.
En términos mensuales, el IPC aumentó 0,15% en julio, su menor variación de los últimos seis meses y por debajo del 0,19% registrado en junio. Además, fue inferior al 0,40% observado en julio de 2025.
La inflación acumulada durante los primeros siete meses del año alcanzó 3,96%. El BCH atribuyó parte de la moderación mensual a la disminución en los precios del diésel, las gasolinas regular y súper, así como de algunos productos industrializados, alimentos y medicamentos.
El banco central destacó que su política monetaria, mediante operaciones de mercado abierto, también contribuyó a contener las presiones inflacionarias derivadas de los choques externos.