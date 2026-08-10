Aranceles afectarían posición de Costa Rica en atracción de inversiones

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Si bien el impacto no será uniforme para todos los sectores exportadores, la nueva tarifa de EE.UU. podría afectar la posición relativa de Costa Rica en decisiones de inversión y localización de operaciones productivas orientadas al mercado estadounidense.

Por revistaeyn.com La reciente imposición de un arancel del 12,5 % a determinadas exportaciones costarricenses hacia Estados Unidos introduce un nuevo elemento de presión para la competitividad del país, especialmente frente a otras economías centroamericanas que actualmente enfrentan tarifas menores. La medida deriva de una investigación desarrollada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, relacionada con la aplicación efectiva de normas sobre trabajo forzoso.

A diferencia de otros aranceles implementados previamente mediante órdenes ejecutivas presidenciales, esta medida presenta una particularidad relevante: su vigencia no depende directamente de decisiones presidenciales de corto plazo, sino de la revisión y eventual modificación de las conclusiones de la investigación realizada por la USTR. "La principal preocupación no es únicamente el porcentaje del arancel, sino su naturaleza y permanencia. Mientras los aranceles presidenciales pueden modificarse mediante nuevas órdenes ejecutivas, este gravamen permanecerá vigente hasta que la autoridad comercial estadounidense determine lo contrario", explicó Carolina Palma, socia de Impuestos y Servicios Legales de Deloitte.

El mayor riesgo

Si bien el impacto no será uniforme para todos los sectores exportadores, la nueva tarifa podría afectar la posición relativa de Costa Rica en decisiones de inversión y localización de operaciones productivas orientadas al mercado estadounidense. De acuerdo con Deloitte, el mayor riesgo se presenta en aquellos sectores cuyos productos no se encuentran excluidos de la aplicación del arancel y que compiten directamente con fabricantes establecidos en otras jurisdicciones con menores barreras comerciales. "El escenario más complejo sería aquel en que otros países logren eliminar o reducir sus aranceles mientras Costa Rica mantiene el 12,5%. En ese contexto, algunos proyectos de inversión podrían considerar más atractivo establecer operaciones en mercados con menores costos de acceso a Estados Unidos", señaló Palma.