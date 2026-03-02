Nvidia invertirá US$2.000 millones en Lumentum para impulsar tecnología óptica para IA

POR EFE

La tecnológica estadounidense Nvidia anunció este lunes un acuerdo estratégico multianual con Lumentum Holdings para impulsar el desarrollo de tecnologías ópticas avanzadas destinadas a la próxima generación de infraestructuras de IA, en un acuerdo que incluye una inversión de 2.000 millones de dólares y compromisos de compra por varios miles de millones adicionales.

El pacto, de carácter no exclusivo, contempla que Nvidia asegure acceso a capacidad futura de producción de componentes láser avanzados, esenciales para el funcionamiento de centros de datos de gran escala orientados a la IA, según un comunicado.

Como parte del convenio, la compañía también invertirá 2.000 millones de dólares en Lumentum para apoyar investigación y desarrollo, ampliar operaciones y construir una nueva planta de fabricación en EEUU.

Las dos empresas señalaron que las tecnologías de interconexión óptica y la integración de paquetes son clave para seguir aumentando la capacidad de los llamados 'AI factories', grandes instalaciones de computación diseñadas para entrenar y operar modelos de IA "con mayor eficiencia energética y fiabilidad".