OpenAI solicita confidencialmente su salida a bolsa en Estados Unidos

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OpenAI se suma así a las cotizaciones solicitadas recientemente por sus rivales Anthropic, creadora del asistente Claude, y SpaceX, empresa aeroespacial que integra una firma de IA, xAI.

Por Agencia EFE La empresa de inteligencia artificial (IA) OpenAI, creadora del asistente ChatGPT, anunció que ha solicitado confidencialmente su salida a bolsa en Estados Unidos sin una fecha estimada. "Recientemente hemos entregado un S-1 confidencial", indicó en un breve comunicado OpenAI, aludiendo al borrador que se entrega a la Comisión de Mercado y Valores (SEC) de cara a un debut bursátil.

"Esperamos que se filtre, así que solo lo anunciamos. No hemos decidido aún la fecha; podría tardar un tiempo porque hay cosas que queremos hacer que probablemente son más fáciles como empresa no cotizada", agregó. "Pero es un conjunto complejo de consideraciones y esto nos da la opción de salir a bolsa antes si finalmente esa resulta ser la mejor alternativa", concluye. OpenAI se suma así a las cotizaciones solicitadas recientemente por sus rivales Anthropic, creadora del asistente Claude, y SpaceX, empresa aeroespacial que integra una firma de IA, xAI. La empresa liderada por Sam Altman tiene una valoración privada de más de US$850 millones, por detrás tanto de Anthropic (unos US$965.000 millones) como de SpaceX (unos US$1,77 billones).