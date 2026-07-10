Empresas & Management

Estadía de turistas en escala en Panamá subió 38 % con programa de Copa Airlines

Los visitantes aprovecharon el programa impulsado por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y PROMTUR Panamá, para recorrer el Canal de Panamá, disfrutar de la oferta gastronómica, realizar compras y visitar destinos de playa, naturaleza y cultura.

Por Agencia EFE En el primer semestre de este año más de 132.000 viajeros aprovecharon su escala en Panamá para hacer turismo en el país centroamericano, un 38 % más que en el mismo lapso de 2025, en el marco de un programa impulsado por Copa Airlines y las autoridades de Turismo, informó la aerolínea. Se trata del programa Panamá Stopover, que permite a los pasajeros de Copa un período de estadía de 15, sin costo adicional en la tarifa aérea, para recorrer Panamá.

"Panamá tiene la ventaja de ofrecer la mejor conectividad aérea de la región, lo que acerca al país con decenas de mercados internacionales. El valor de Panamá Stopover está en aprovechar esa conectividad para que más viajeros se queden en el país como parte de su viaje y no únicamente como un punto de tránsito", señaló el presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron. Según la información oficial, los visitantes que más aprovecharon el Stopover fueron los procedentes de Argentina, Estados Unidos y Ecuador. Los visitantes aprovecharon el programa impulsado por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y PROMTUR Panamá, para recorrer el Canal de Panamá, disfrutar de la oferta gastronómica, realizar compras y visitar destinos de playa, naturaleza y cultura.