Gasto turístico en Panamá tuvo un incremento de 15,3% a mayo

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Durante los primeros cinco meses del año, ingresaron a Panamá aproximadamente 1,3 millones de visitantes, cifra que representó un crecimiento interanual de 19,2%, informó el Ministerio de Economía y Finanzas.

Por revistaeyn.com El gasto turístico alcanzó US$3.226,2 millones entre enero y mayo, lo que representa un incremento de 15,3% frente al mismo período de 2025, según un informe de la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El estudio destaca que la actividad turística continúa consolidándose como uno de los sectores de mayor dinamismo de la economía panameña. Durante los primeros cinco meses del año, ingresaron al país aproximadamente 1,3 millones de visitantes, cifra que representó un crecimiento interanual de 19,2%.

El comportamiento registrado durante los primeros cinco meses del año confirma, además, la capacidad de Panamá para atraer tanto a turistas de ocio como a visitantes vinculados con congresos, convenciones, ferias y otros eventos internacionales. En materia de promoción turística, las autoridades continúan desarrollando iniciativas dirigidas a fortalecer la competitividad del país y mejorar la experiencia de los visitantes. Entre estas acciones destaca el programa “Seguro al Turista”, promovido por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), mediante el cual los visitantes contarán con una cobertura temporal de hasta ocho días para accidentes durante su estadía en el país. La iniciativa busca reforzar la percepción de seguridad y ofrecer un valor agregado frente a otros destinos turísticos de la región. Igualmente, el Aeropuerto Internacional de Tocumen inauguró el espacio interactivo “Sal a Panamá”, una iniciativa orientada a incentivar a los pasajeros en tránsito a extender su permanencia en el país y conocer su oferta turística.