Panamá: Aprueban nuevas licencias y ampliación de empresas en zonas francas

El desarrollo de actividades vinculadas a la prestación de servicios y facilidades tecnológicas encabezan la inversión en el régimen especial de Zonas Francas de Panamá. Un sector que crece y destaca entre los indicadores de atracción de Inversión Extranjera Directa.

En su más reciente reunión, el Comité Nacional de Zonas Francas aprobó seis nuevas licencias y la ampliación de una ya existente, lo que representa una inversión inicial cercana a los US$5.9 millones. Más del 50 % de esa inversión, US$4.1 millones aproximadamente, corresponde a las nuevas licencias.

Las empresas dedicadas a servicios y “alta tecnología” representan el 60 % de las nuevas licencias otorgadas por el Comité en la reunión del mes de julio, que fue presidida por el viceministro de Comercio Omar Torres De León, con la participación de Rodrigo Jaen, director de Zonas Francas, como secretario técnico.

Se proyecta que estas nuevas actividades generen hasta 100 empleos en la etapa inicial, y otros 90 a futuro, tomando en cuenta plazas directas e indirectas en de Panamá.