Empresas & Management

Gira de la Confianza llega a Honduras para conectar integridad y negocios

El capítulo hondureño da continuidad a la conversación iniciada durante la Segunda Cumbre Regional Confianza 2026, celebrada el 25 de agosto en Ciudad de Guatemala con la participación de más de un centenar de empresarios, presidentes ejecutivos y líderes de organizaciones centroamericanas.

Por: Revistaeyn.com La Gira de la Confianza 2026 abrirá un nuevo capítulo este 27 de agosto en Honduras, donde reunirá a destacados representantes del sector privado para analizar cómo la confianza se construye en la gestión cotidiana y de qué manera puede convertirse en una ventaja competitiva. Durante la jornada, E&N, DATOS Group y PIZZOLANTE colocarán la confianza en el centro de la agenda estratégica regional y presentarán los resultados de la Cuarta Edición de El Valor de la Confianza. También intervendrán líderes hondureños en su desarrollo: Jorge Canahuati, presidente de Grupo Opsa y E&N; Mario Faraj, en su calidad de presidente de FUNDAHRSE y Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC). El encuentro también incluirá el reconocimiento a las Empresas, Líderes Empresariales y Marcas de más Alta Confianza en Honduras, a partir de los resultados de la nueva medición. La llegada de la Gira a Honduras lleva reflexión al escenario empresarial del país y a la experiencia de líderes que deben construir credibilidad todos los días, tanto dentro de sus organizaciones como frente al mercado y la sociedad.

Líderes que construyen confianza

El encuentro, que se desarrollará en San Pedro Sula, contará con la participación de Carlos Girón, vicepresidente ejecutivo de Imagen Corporativa y Comunicaciones de Banco Atlántida; Allan Deware, CEO de Pinturas Americanas; y Ángelo Casco Bruni, gerente general de Molino Harinero Sula. La conversación será moderada por Claudia Díaz, directora ejecutiva de FUNDAHRSE, institución aliada de la Gira de la Confianza en su capítulo Honduras. El diálogo pondrá el foco en la relación entre reputación, integridad y desempeño empresarial: cómo estos activos contribuyen a generar valor, fortalecer la legitimidad de las organizaciones y consolidar vínculos duraderos con colaboradores, clientes, socios comerciales y comunidades. También permitirá llevar el concepto de confianza al terreno de las decisiones diarias. Los participantes compartirán cómo se construye credibilidad puertas adentro, en la relación con los equipos; puertas afuera, mediante el cumplimiento de los compromisos comerciales; y frente a la sociedad, a partir de conductas coherentes con los valores que las empresas comunican. Los resultados de ser una organización confiable, el papel social del empresariado y los desafíos particulares que enfrentan los distintos sectores de la economía hondureña formarán parte de la conversación.

Carlos Girón cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector bancario hondureño. Es especialista en estrategia reputacional y ha liderado áreas de negocio e iniciativas orientadas a fortalecer la relación con los clientes. Allan Deware, ingeniero en Sistemas y CEO de Pinturas Americanas, dirige una compañía nacida en Honduras que ha extendido su presencia a otros mercados de Centroamérica. Desde su gestión, la atención al cliente y la cercanía con las audiencias ocupan un lugar central en la construcción de confianza. Ángelo Casco Bruni posee más de 18 años de trayectoria ejecutiva y ha impulsado procesos de innovación, expansión y sostenibilidad empresarial desde Molino Harinero Sula. La diversidad de sus experiencias permitirá observar cómo la confianza se materializa en sectores distintos y qué prácticas pueden contribuir a convertirla en resultados para las organizaciones.

Una jornada para medir y reconocer la confianza

La cita reunirá a líderes empresariales hondureños en el Centro de Convenciones Emprendedores de Expocentro, en San Pedro Sula. Durante la jornada, E&N presentará los resultados para Honduras y Centroamérica de la Cuarta Edición del estudio El Valor de la Confianza, así como el nuevo Índice de Confianza Institucional. La investigación regional, desarrollada por Estrategia & Negocios en alianza con DATOS Group y PIZZOLANTE, recoge este año la opinión de más de 5.900 participantes y permite conocer qué empresas, marcas, líderes e instituciones despiertan mayor confianza entre el público informado y la población general. El encuentro también incluirá el reconocimiento a las Empresas, Líderes Empresariales y Marcas de más Alta Confianza en Honduras, a partir de los resultados de la nueva medición.

De Guatemala a Honduras