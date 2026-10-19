Costa Rica buscar fortalecer su conexión aérea con el mundo

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Actualmente, el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría conecta a Costa Rica con 42 destinos a través de 26 aerolíneas. Además, durante 2025 registró un incremento del 9,2% en la disponibilidad de asientos, ampliando las opciones de conectividad para los viajeros.

Por revistaeyn.com Costa Rica vive un momento de alta movilidad internacional. Sólo en el 2025, más de millón y medio (1.501.940) de costarricenses salieron del país, la cifra más alta registrada en la serie histórica y un 8,5% más que el año anterior, según datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). “En 2025 registramos más de un millón y medio de salidas de costarricenses al exterior, un 8,5 % más que el año anterior. Detrás de estas cifras hay personas que quieren descubrir el mundo, vivir nuevas experiencias y empresas turísticas que las acompañan en el proceso para hacerlo con confianza”, expresó Marcos V. Borges, presidente ejecutivo del ICT.

Esta dinámica ocurre en paralelo con una mayor actividad de la principal terminal aérea del país. El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría registró 6.403.220 pasajeros en 2025, un récord histórico y un 3 % más que en 2024, de acuerdo con AERIS, gestor de la terminal. Actualmente, el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría conecta a Costa Rica con 42 destinos a través de 26 aerolíneas. Además, durante 2025 registró un incremento del 9,2% en la disponibilidad de asientos, ampliando las opciones de conectividad para los viajeros. Es en este contexto que el ICT y AERIS formaron parte de la XII edición de Expoviajes, la cual esperaba reunir a unas 6.000 personas y contará con 70 empresas expositoras. La mayor movilidad internacional forma parte de un sector que mantiene un importante aporte a la economía nacional. Las divisas generadas por turismo alcanzaron US$5.543,7 millones en 2025, según datos del Banco Central de Costa Rica divulgados por el ICT.