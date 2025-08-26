Pasajeros talla grande deben comprar asiento adicional en Southwest Airlines

POR EFE

La estadounidense Southwest Airlines exigirá que los pasajeros que no quepan entre los reposabrazos de su asiento adquieran uno adicional por adelantado, informó este martes la compañía en un comunicado.

"Los clientes que invadan los asientos contiguos deben adquirir de forma proactiva el número de asientos necesarios antes del viaje para asegurarse de que el adicional esté disponible. El reposabrazos se considera la frontera definitiva entre los asientos", esgrimió Southwest en un comunicado.

Se trata de un cambio de política de la empresa con los viajeros de tallas grandes que, hasta ahora, tenían la opción de solicitar un asiento extra gratuito en el aeropuerto, o adquirirlo por adelantado pero luego recibiendo un reembolso.