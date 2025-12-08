Nuevas dinámicas laborales forman una cultura más colaborativa y equipos conectados

Empresas & Management

La transformación laboral avanza con fuerza en América Latina, impulsada por profesionales que demandan la adopción de inteligencia artificial, propósito y entornos donde la colaboración sea protagonista.

Por revistaeyn.com La manera de trabajar en América Latina atraviesa una etapa de fuerte transformación, marcada por profesionales que buscan algo más que un empleo: demandan espacios donde la tecnología, el propósito y la cooperación definan la cultura interna. En este nuevo escenario, las empresas de tecnología financiera se han posicionado como referentes en la construcción de entornos laborales modernos y atractivos para las nuevas generaciones.

De acuerdo con la encuesta EY Work Reimagined, que ya había adelantado varias tendencias clave para 2024, hoy las personas valoran tres aspectos esenciales para decidir dónde trabajar o si permanecer en una organización: oportunidades reales para colaborar con colegas (31 %), herramientas tecnológicas que faciliten su desempeño (29 %) y vínculos sociales sólidos dentro de los equipos (29 %). A ello se suman componentes que han cobrado especial relevancia en mercados altamente competitivos, como culturas organizacionales robustas y opciones claras de crecimiento profesional.