Nuevas dinámicas laborales forman una cultura más colaborativa y equipos conectados

Por revistaeyn.com
La manera de trabajar en América Latina atraviesa una etapa de fuerte transformación, marcada por profesionales que buscan algo más que un empleo: demandan espacios donde la tecnología, el propósito y la cooperación definan la cultura interna.
En este nuevo escenario, las empresas de tecnología financiera se han posicionado como referentes en la construcción de entornos laborales modernos y atractivos para las nuevas generaciones.
De acuerdo con la encuesta EY Work Reimagined, que ya había adelantado varias tendencias clave para 2024, hoy las personas valoran tres aspectos esenciales para decidir dónde trabajar o si permanecer en una organización: oportunidades reales para colaborar con colegas (31 %), herramientas tecnológicas que faciliten su desempeño (29 %) y vínculos sociales sólidos dentro de los equipos (29 %).
A ello se suman componentes que han cobrado especial relevancia en mercados altamente competitivos, como culturas organizacionales robustas y opciones claras de crecimiento profesional.
En ese ecosistema, la fintech latinoamericana Global66 ha logrado capitalizar estas expectativas y convertirlas en el centro de su gestión interna. La empresa, que reúne a unos 350 colaboradores distribuidos entre Colombia, Argentina, Chile y Perú, opera con metodologías ágiles, beneficios globales y equipos diversos que se conectan a través de iniciativas que buscan reforzar la cohesión.
Tomás Bercovich, CEO y cofundador de Global66 dice que organizar encuentros con talleres técnicos, jornadas de diseño, hackatones y actividades culturales tiene ventajas —según la compañía— que compensan con creces la inversión, equivalente al 7 % del costo anual del equipo. Entre los beneficios destacan mejoras en el clima laboral, mayor alineación entre áreas y ganancias notables en productividad tras el regreso a la rutina.