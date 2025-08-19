Air Canada reanudará el servicio mientras el sindicato pone fin a huelga

Por revistaeyn.com
Los asistentes de vuelo sindicalizados de Air Canada llegaron a un acuerdo con la aerolínea más grande del país, poniendo fin a la primera huelga de su tripulación de cabina en 40 años que había alterado los planes de viaje de cientos de miles de pasajeros.
La huelga que duró casi cuatro días llevó a la aerolínea que atiende a unas 130.000 personas diariamente a retirar su guía de ganancias para el tercer trimestre y todo el año.
La aerolínea dijo que reanudaría gradualmente las operaciones y que una restauración completa podría requerir una semana o más, mientras que el sindicato dijo que ha completado la mediación con la aerolínea y su filial de bajo costo Air Canada Rouge, reporta Reuters.
"La huelga ha terminado. Tenemos un acuerdo tentativo que les presentaremos", dijo el Sindicato Canadiense de Empleados Públicos en una publicación de Facebook.
Air Canada dijo que algunos vuelos se cancelarán en los próximos siete a diez días hasta que se estabilice el horario y que los clientes con vuelos cancelados puedan elegir entre un reembolso, crédito de viaje o volver a reservar en otra aerolínea.
Los asistentes de vuelo abandonaron el trabajo el sábado después de que fracasaran las conversaciones contractuales con la aerolínea. Habían buscado un pago por tareas como el embarque de pasajeros.
Si bien los detalles de las negociaciones no se dieron a conocer de inmediato, el sindicato dijo que el trabajo no remunerado había terminado.
El CUPE, que representa a los 10.400 asistentes de vuelo de Air Canada, quería obtener ganancias en el trabajo no remunerado que fueran más allá de los recientes anticipos asegurados por sus contrapartes en aerolíneas estadounidenses como American Airlines.
En un raro acto de desafío, el sindicato permaneció en huelga incluso después de que la Junta de Relaciones Industriales de Canadá declarara ilegal su acción.
Su negativa a seguir una orden de la junta laboral federal para que los asistentes de vuelo regresaran al trabajo había creado un enfrentamiento a tres bandas entre la empresa, los trabajadores y el gobierno.
La ministra de Empleo, Patty Hajdu, instó a ambas partes a considerar la mediación del gobierno y aumentó la presión sobre Air Canada el lunes, prometiendo investigar las acusaciones de trabajo no remunerado en el sector de las aerolíneas.
En los últimos dos años, los sindicatos de los sectores aeroespacial, de la construcción, de las aerolíneas y ferroviarios han presionado a los empleadores para que aumenten los salarios, mejoren las condiciones y mejoren los beneficios en medio de un mercado laboral ajustado.
Los asistentes de vuelo de Air Canada han argumentado durante meses que los nuevos contratos deberían incluir el pago por el trabajo realizado en tierra, como el embarque de pasajeros.
Su CEO no había ofrecido el lunes en una entrevista con Reuters planes para romper el estancamiento, al tiempo que defendió la oferta de la aerolínea de un aumento del 38 % en la compensación total de los asistentes de vuelo.
La aerolínea más grande de Canadá normalmente transporta a 130,000 personas diariamente y es parte de la alianza global Star Alliance de aerolíneas.