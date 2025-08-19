Air Canada reanudará el servicio mientras el sindicato pone fin a huelga

Empresas & Management

Los asistentes de vuelo de Air Canada han argumentado durante meses que los nuevos contratos deberían incluir el pago por el trabajo realizado en tierra, como el embarque de pasajeros.

Por revistaeyn.com Los asistentes de vuelo sindicalizados de Air Canada llegaron a un acuerdo con la aerolínea más grande del país, poniendo fin a la primera huelga de su tripulación de cabina en 40 años que había alterado los planes de viaje de cientos de miles de pasajeros. La huelga que duró casi cuatro días llevó a la aerolínea que atiende a unas 130.000 personas diariamente a retirar su guía de ganancias para el tercer trimestre y todo el año.

La aerolínea dijo que reanudaría gradualmente las operaciones y que una restauración completa podría requerir una semana o más, mientras que el sindicato dijo que ha completado la mediación con la aerolínea y su filial de bajo costo Air Canada Rouge, reporta Reuters. "La huelga ha terminado. Tenemos un acuerdo tentativo que les presentaremos", dijo el Sindicato Canadiense de Empleados Públicos en una publicación de Facebook. Air Canada dijo que algunos vuelos se cancelarán en los próximos siete a diez días hasta que se estabilice el horario y que los clientes con vuelos cancelados puedan elegir entre un reembolso, crédito de viaje o volver a reservar en otra aerolínea. Los asistentes de vuelo abandonaron el trabajo el sábado después de que fracasaran las conversaciones contractuales con la aerolínea. Habían buscado un pago por tareas como el embarque de pasajeros. Si bien los detalles de las negociaciones no se dieron a conocer de inmediato, el sindicato dijo que el trabajo no remunerado había terminado. El CUPE, que representa a los 10.400 asistentes de vuelo de Air Canada, quería obtener ganancias en el trabajo no remunerado que fueran más allá de los recientes anticipos asegurados por sus contrapartes en aerolíneas estadounidenses como American Airlines. En un raro acto de desafío, el sindicato permaneció en huelga incluso después de que la Junta de Relaciones Industriales de Canadá declarara ilegal su acción.