Pedro Ruiz Aragoneses: protector de la herencia y cultivo de la vid española

¿Cómo logró la diversificación? Ruiz explicó a Estratega & Negocios que para crecer tenía dos opciones: aumentar la producción de las bodegas de Pago de Carraovejas o trabajar por un propósito mayor. Así decidió darle continuidad a nuevos viñedos históricos. “Son un patrimonio histórico, vitivinícola y cultural, que estaba ahí, que pertenece a la sociedad y que tenemos la responsabilidad y el privilegio de llevarlo a otro nivel. Es lo que estamos intentando hacer con mucha pasión”.

Ruiz agregó al grupo el restaurante con una estrella Michelin, Ambivium , una importadora de vinos que vende vinos de viñedos singulares, junto a la fundación, Cultura Líquida , donde se enfoca en la creatividad culinaria. Además, dirige un programa avanzado de Empresas Vitivinícolas con el IE Business School.

Su producto estrella proviene de la bodega de vino tinto Pago de Carraovejas , también destacan las bodegas Ossian, Milsetentayseis, las bodegas Viña Meín y Emilio Rojo en la cuna del Ribeiro; Aiurri, en la Rioja Alavesa y Marañones en Sierra de Gredos (España).

La diversificación actual del grupo Alma Carrovejas no existía cuando tomó el relevo de su padre. “Alma es un sentimiento compartido que conecta raíces, conocimiento, personas y territorios. Un vínculo emocional que une proyectos artesanos y genuinos alrededor del vino y de su cultura; siempre con la pasión y la autenticidad como elementos motivadores e inspiradores”, afirma Ruiz Aragoneses. Cuando inició como CEO, Ruiz trabajaba como psicólogo con alcohólicos rehabilitados.

Es el cuarto de cinco hermanos de la segunda generación, creció entre las mesas del restaurante José María, en Segovia, el origen de todo.

Convirtió una bodega familiar de Segovia en un grupo de seis proyectos vinícolas, un restaurante con estrella Michelin, una fundación y una importadora de vino exclusivos. A los 24 años, Pedro Ruiz inició la dirección de Alma Carraovejas.

A lo largo de casi 20 años como CEO, Ruiz ha inyectado a su grupo la misión de respetar cada viñedo y su historia. Alma Carraovejas cuenta con bodegas a lo largo y ancho del territorio español de más de 200 años con una identidad propia que trata de conectar: historias, personas, culturas, territorios.



“Hay una visión común (...) Elaboramos vino, pero tenemos que entender qué ha pasado también antes. Tenemos viñedos de entre 100 y 200 años en muchos proyectos”. Un ejemplo es Ossian, el vino blanco insignia, fruto de la unión de varias parcelas. “Es un vino muy singular de viñedos de entre 100 y 200 años que tenemos en la provincia de Segovia, uno de los reductos más importantes de viña vieja prefiloxérica que podemos encontrar no solamente en España, sino en el mundo. Son más de 85 hectáreas de viñedo muy viejo”, reveló Ruiz.



En 2025, Pago de Carraovejas fue reconocida entre las 20 mejores bodegas del mundo según "50Best", en su lista "World’s Best Vineyards 2025".



La misma bodega colocó a Pago de Carraovejas 2023, El Anejón 2021 y Cuesta de las Liebres 2021 en la lista de "World’s Best Sommeliers’ Selection 2026", una selección premium para quienes deciden las cartas de vino más influyentes del mundo.



¿Qué hace que un proyecto sea parte de Alma Carraovejas? En cada proyecto, el equipo de Ruiz analiza: “¿Es lo adecuado? ¿Cómo vamos a poner estos vinos en el mercado? ¿Somos capaces de llevarlos a un nivel superior?”, según describe el propio empresario. “Este trabajo es de paciencia, es de artesanía, es de cuidado, es de tiempo”, agregó.



Desde 2007, ha multiplicado por cuatro su facturación y por tres su EBITDA. “Los proyectos no han sido buscados, han sido encontrados”, asegura. “No teníamos intención de decir ‘ahora vamos a Galicia, ahora a Rioja’. Hay una parte de pensamiento estratégico sobre qué queremos y qué no, y la vida nos ha ido poniendo los proyectos delante”.



Su pilar de negocio sostenible trabaja con tres C: Cuidado, Competencia y Compromiso.



La primera dimensión se refleja en el respeto a la viña, la regeneración del suelo, la atención a los clientes enoturísticos y gastronómicos, la preservación del entorno rural y el acompañamiento constante a los empleados.



El pilar Competencia busca adecuar fortalezas individuales de su equipo.



El Compromiso surge como consecuencia lógica de un cuidado y una competencia bien implementados. La producción se monitoriza con herramientas analíticas de clima, y previsión de desarrollo.



“Es tratar de hacer vinos más finos, más elegantes, más delicados, más vibrantes, que realmente muestren lo que es el viñedo", define Ruiz Aragoneses.



Desde 2007, Ruiz ha invertido en los viñedos, las bodegas y en una evolución de la cultura desde la psicología sistémica.



“Es entender que todos somos subsistemas, que estamos interrelacionados (...) Nuestros viñedos son el resultado del trabajo que hacemos en la viña, de las uvas, del paisaje, del entorno donde trabajamos. La cultura interviene también en todos estos procesos: cómo lo interpretamos y somos capaces de trasladarlo es fundamental. Es esa parte sistémica donde todo está conectado”.