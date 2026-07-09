PIZZOLANTE: Cinco décadas construyendo confianza en América Latina

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La firma internacional de consultoría celebra 50 años de trayectoria, un recorrido que coincide con el legado profesional de su fundador, Italo Pizzolante, uno de los referentes latinoamericanos en estrategia, reputación y comunicación corporativa.

Por Alejandra Ordóñez - revistaeyn.com En un entorno empresarial donde la confianza se ha convertido en uno de los activos más difíciles de construir y más fáciles de perder, pocas organizaciones pueden afirmar que han dedicado medio siglo a convertirla en el eje de su trabajo. Ese es el caso de PIZZOLANTE, firma internacional de consultoría gerencial que celebra 50 años acompañando a empresas, instituciones y líderes de América Latina en la toma de decisiones estratégicas. Fundada en Venezuela en 1976 por Italo Pizzolante, la firma ha evolucionado al ritmo de los cambios que han transformado el mundo empresarial. Lo que comenzó como una consultora enfocada en comunicación se convirtió, con el paso de las décadas, en un socio estratégico para organizaciones que enfrentan desafíos relacionados con reputación, liderazgo, gobernanza, sostenibilidad, cultura organizacional y gestión de crisis.

El experto relata que cuando inició su trayectoria, todo se concentraba en temas de comunicación, pero pronto aprendió que solo la comunicación no resolvía los propios problemas de comunicación. “Se resuelve tomando las decisiones adecuadas y gestionando correctamente la empresa”, señala. De esta manera, la evolución de la firma se dio al entender que la comunicación no era ni más ni menos que una herramienta, “pero que nuestro foco debía estar en el fortalecimiento de la gobernanza; de ahí nacieron muchas tendencias que nos atrevimos a explorar cuando muchos otros no las habían recorrido”, afirma Pizzolante. Fue entonces que comenzaron a abordar asuntos de gobierno corporativo, compliance de las organizaciones y valor de las marcas, entre otros. Durante estos cincuenta años, PIZZOLANTE ha asesorado a cientos de organizaciones, entre ellas compañías Fortune 500, empresas multilatinas y negocios familiares, consolidando una presencia regional que hoy abarca operaciones en Venezuela, el Caribe, Centroamérica y Estados Unidos. Su evolución refleja también la transformación de la comunicación empresarial, que pasó de ser una función de apoyo a convertirse en un componente esencial de la estrategia corporativa. Para el consultor, estos 50 años representan mucho más que la consolidación de una firma. Son la confirmación de una visión que ha guiado toda su trayectoria profesional: la comunicación solo genera valor cuando contribuye a fortalecer la legitimidad de las organizaciones. "Nunca trabajamos únicamente en comunicación. Trabajamos ayudando a construir organizaciones capaces de merecer confianza. Los resultados generan reconocimiento, la reputación genera preferencia y la confianza genera compromiso, pero solamente la legitimidad permite trascender", afirma el consultor y socio fundador de PIZZOLANTE. Su pensamiento ha influido en varias generaciones de líderes empresariales y especialistas en comunicación de la región, impulsando una visión que integra estrategia, contexto y propósito como elementos inseparables para construir organizaciones sostenibles.

LA ESTRATEGIA COMIENZA POR ENTENDER EL CONTEXTO

En un escenario marcado por la polarización, la sobreabundancia de información y la velocidad de los cambios, la firma sostiene que el mayor diferencial competitivo ya no está únicamente en las herramientas disponibles, sino en la capacidad para interpretar correctamente el entorno. "Esa democratización de las capacidades técnicas hace que muchas consultoras tengamos acceso a las mismas herramientas. La diferencia competitiva seguirá estando en la calidad de las preguntas, la correcta lectura del contexto, la experiencia y el criterio aplicado para conseguir las respuestas apropiadas", explica Thony Da Silva Romero, socio y CEO de PIZZOLANTE. La reflexión resume uno de los principios que han caracterizado el trabajo de la organización: las decisiones empresariales no ocurren en el vacío, sino dentro de contextos sociales, económicos y políticos cada vez más complejos.

UN ANIVERSARIO QUE MIRA HACIA EL FUTURO

La celebración del 50 Aniversario de la firma estuvo acompañada por la presentación del más reciente libro de Italo Pizzolante, Respuestas al desafío de modelar: liderazgo, gobernanza y reputación, así como por la firma de un convenio de colaboración académica con la Universidad del Istmo (UNIS), en Guatemala. El encuentro reunió en el auditorio de UNIS Business School a empresarios, académicos y líderes para conversar sobre los desafíos actuales de la gestión empresarial y el papel que desempeñan la reputación y la confianza como ventajas competitivas.