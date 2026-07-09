Las siete conversaciones sobre dinero que toda pareja debería tener antes de los 40

Lejos de buscar que ambos piensen igual, la planificación financiera moderna parte de una idea distinta: reconocer las diferencias para convertirlas en una ventaja.

"El patrimonio de un hogar no se construye únicamente a partir de cuánto dinero genera cada persona, sino también de la capacidad de planificar, organizar los recursos y definir objetivos comunes"; explica Silvia Jiménez, directora comercial de Grupo Financiero Mercado de Valores. Y agrega: "Por eso, es importante que las parejas conversen sobre sus realidades financieras, establezcan acuerdos que respondan a sus metas e incorporen una planificación que contemple la administración y eventual transferencia de su patrimonio".

Las decisiones financieras que una pareja toma durante sus primeros años de vida en común —cómo administra sus ingresos, cuánto ahorra, en qué invierte o cómo enfrenta el endeudamiento— terminan definiendo buena parte de su estabilidad económica y de las oportunidades que podrá ofrecer a las siguientes generaciones.

Dicen que hablar de dinero puede ser una de las conversaciones más incómodas dentro de una relación. Sin embargo, los asesores patrimoniales sostienen exactamente lo contrario: evitar ese diálogo suele resultar mucho más costoso que afrontarlo.

1. ¿Cuál es realmente nuestra situación financiera?

Toda estrategia comienza con un diagnóstico honesto. Ingresos, deudas, activos, ahorros, inversiones, créditos y hábitos de consumo deberían formar parte de una conversación transparente. Conocer la realidad financiera de ambos evita expectativas equivocadas y permite diseñar objetivos alcanzables.

La transparencia financiera genera confianza y reduce uno de los principales detonantes de conflicto dentro de las relaciones.

2. ¿Qué significa el dinero para cada uno?

No todas las personas se relacionan igual con el dinero. Para algunos representa seguridad; para otros, libertad, reconocimiento o tranquilidad. Estas diferencias, muchas veces invisibles, explican por qué dos personas pueden reaccionar de forma opuesta frente a una misma decisión económica.

Comprender esa dimensión emocional ayuda a transformar discusiones en acuerdos y constituye uno de los pilares de la llamada psicología financiera, una disciplina cada vez más utilizada por asesores patrimoniales.

3. ¿Qué sueños queremos financiar juntos?

Comprar una vivienda, emprender un negocio, enviar a los hijos a la universidad, viajar o asegurar un retiro confortable. El patrimonio no se construye para acumular activos, sino para hacer posibles proyectos de vida.

Cuando las metas son compartidas, resulta mucho más sencillo definir cuánto ahorrar, cuánto invertir y qué sacrificios vale la pena asumir en el presente.

4. ¿Qué nivel de riesgo estamos dispuestos a asumir?

En muchas parejas existe una persona más conservadora y otra con mayor apetito por el riesgo. Uno puede sentirse cómodo invirtiendo en mercados bursátiles, mientras el otro prefiere instrumentos más estables o bienes raíces.

La clave no consiste en imponer una visión, sino en construir una estrategia de inversión compatible con los objetivos familiares, el horizonte de tiempo y la capacidad financiera del hogar.

5. ¿Cómo nos prepararemos para las crisis?

Toda familia enfrentará momentos inesperados. Pérdida de empleo, enfermedades, desaceleraciones económicas o cambios en el negocio familiar forman parte del ciclo de vida.

Por eso, los especialistas recomiendan crear fondos de emergencia, mantener niveles saludables de endeudamiento, contar con seguros adecuados y diversificar las inversiones. La resiliencia financiera comienza mucho antes de que aparezcan los problemas.

6. ¿Cómo construiremos nuestro patrimonio?

Esta es la conversación que muchas parejas postergan. ¿Cuánto destinaremos al ahorro cada mes?¿Qué porcentaje invertiremos?¿Quién dará seguimiento al portafolio?¿Cada cuánto revisaremos nuestra estrategia?

Para Silvia Jiménez, la respuesta exige una mirada de largo plazo. "Construir patrimonio en pareja requiere una visión que va más allá de la administración del día a día. Definir una estrategia basada en el diagnóstico de la situación financiera, la organización de los recursos y una visión de largo plazo permite tomar decisiones más alineadas con el futuro del hogar", señala.

La planificación patrimonial deja de ser una tarea exclusiva de grandes fortunas y se convierte en una herramienta de gestión para cualquier familia que aspire a preservar y hacer crecer su riqueza.

7. ¿Qué legado queremos dejar?

La última conversación suele ser la más importante. La sucesión patrimonial ya no consiste únicamente en repartir bienes cuando llega el momento. Hoy implica preparar a la siguiente generación para administrar el patrimonio, establecer reglas claras de gobernanza familiar, optimizar la estructura fiscal y asegurar la continuidad de los proyectos familiares.

Esta necesidad cobra especial relevancia en un contexto histórico. La firma especializada WealthManagement estima que alrededor de US$84 billones cambiarán de manos durante las próximas décadas en el proceso conocido como "The Great Wealth Transfer", considerado la mayor transferencia intergeneracional de riqueza de la historia.

El desafío no será únicamente heredar activos, sino transmitir conocimientos, valores y criterios de administración que permitan preservar ese patrimonio.