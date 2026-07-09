Cómo evitar caer en el engaño del 'greenwashing' al elegir productos

Sin embargo, este cambio en los hábitos de compra también ha favorecido la proliferación del denominado greenwashing o “lavado verde”, una práctica mediante la cual algunas empresas exageran o distorsionan las cualidades ambientales de sus productos para atraer a un público cada vez más consciente.

El creciente interés de los consumidores por reducir su impacto ambiental ha impulsado la demanda de productos que se presentan como sostenibles, biodegradables o amigables con el planeta.

Especialistas en sostenibilidad advierten que el uso de etiquetas, colores e imágenes relacionadas con la naturaleza no garantiza que un producto sea realmente ecológico. De hecho, una de las formas más comunes de greenwashing consiste en destacar un único atributo ambiental, como un envase elaborado con plástico reciclado, mientras se omite que la fórmula o el contenido del producto continúa utilizando ingredientes contaminantes o poco biodegradables.

Ante este escenario, los expertos recomiendan que los consumidores vayan más allá de la publicidad y revisen cuidadosamente las etiquetas para comprobar si las afirmaciones ambientales cuentan con respaldo técnico.

Además, subrayan la importancia de diferenciar entre la circularidad del envase y la biodegradabilidad del contenido, ya que ambos aspectos tienen efectos distintos sobre el medio ambiente. Un empaque reciclable representa un avance, pero no elimina el impacto negativo si los residuos del producto contienen sustancias que contaminan el agua o el suelo.

Silvia Chaves, presidenta de Grupo Florex y pionera en temas de sostenibilidad en la región, señaló que el consumidor desempeña un papel clave para impulsar cambios reales en el mercado.

"El consumidor tiene un poder enorme en sus manos, pero necesita herramientas para tener más conocimiento y no dejarse engañar. Un envase con un menor impacto ambiental es un avance necesario, pero si el contenido químico que se vierte por el desagüe no es biodegradable, el daño ambiental persiste. El usuario tiene el derecho y el deber de comprobar quién respalda cada afirmación", afirmó.