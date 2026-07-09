El Salvador recibió 2.5 millones de visitantes internacionales a junio

Por revistaeyn.com
El Salvador recibió 2.5 millones de visitantes internacionales durante el primer semestre de 2026, informó la Secretaría de Prensa de la Presidencia.
Con este resultado, el país alcanzó el 59.5 % de la meta establecida por el Ministerio de Turismo (Mitur) para este año, que prevé cerrar 2026 con 4.2 millones de visitantes internacionales.
Al cierre de 2025, El Salvador registró la llegada de más de 4.12 millones de visitantes internacionales.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Integración Turística Centroamericana (Sitca), el país fue el segundo destino con mayor número de llegadas internacionales en la región durante 2025, solo por detrás de República Dominicana, que recibió 11.67 millones de visitantes y forma parte de las estadísticas regionales por ser miembro del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
Solo en el primer trimestre de 2026, la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) reportó la llegada de 1.26 millones de visitantes internacionales, quienes generaron $871.43 millones en ingresos para la economía.
Según Corsatur, el 95 % de los visitantes internacionales registrados entre enero y marzo correspondió a turistas extranjeros, equivalentes a 1.05 millones de personas. El 5 % restante fueron salvadoreños residentes en el exterior, con 60,296 visitantes.
Con información de Diario El Mundo