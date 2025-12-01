El Salvador busca atraer startups y consolidarse como un centro de innovación regional

Centroamérica & Mundo

La ministra de Economía, María Luisa Hayemsostuvo que el país está trabajando para impulsar este tipo de iniciativas mediante alianzas con instituciones públicas, privadas y académicas.

Por revistaeyn.com El Gobierno salvadoreño asegura que el país atraviesa uno de sus mejores momentos para recibir a empresas emergentes que busquen expandirse en América Latina. Así lo afirmó la ministra de Economía, María Luisa Hayem, al inaugurar el GET Forum, evento que reúne a emprendedores, inversionistas y expertos tecnológicos. Durante su intervención, Hayem subrayó que El Salvador ha dedicado los últimos años a construir un entorno más amigable para la inversión y el desarrollo de negocios innovadores. “Nuestro país está listo para acoger a las startups que deseen instalar sus operaciones aquí y aprovechar un clima empresarial cada vez más dinámico. Hemos orientado esfuerzos para simplificar procesos y facilitar el camino a quienes quieren emprender”, expresó.

Las startups —empresas jóvenes que apuestan por productos y servicios basados en tecnologías digitales y modelos de crecimiento acelerado— se han convertido en un motor clave de transformación en distintas economías. La ministra sostuvo que el país está trabajando para impulsar este tipo de iniciativas mediante alianzas con instituciones públicas, privadas y académicas. Según explicó, estos acuerdos permiten ofrecer acompañamiento integral a emprendedores locales y atraer compañías tecnológicas extranjeras interesadas en explorar el mercado salvadoreño. “Nos hemos articulado para que estas empresas emergentes, que utilizan la tecnología como su principal herramienta, cuenten con los recursos necesarios para prosperar dentro y fuera del país. La llegada de firmas internacionales aportará transferencia de conocimiento, empleo y mayor dinamismo económico”, señaló. Uno de los datos más destacados compartidos por Hayem fue el crecimiento del ecosistema de innovación nacional, que, de acuerdo con sus cifras, ha aumentado un 520 % en los últimos años. La funcionaria atribuyó este avance al trabajo conjunto de startups, empresas consolidadas, universidades y fondos de inversión que han apostado por el mercado salvadoreño.