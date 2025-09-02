Empresas & Management

¿Por qué las redes sociales están matando negocios de un día para otro?

Las plataformas como Instagram y TikTok modifican sus criterios sin aviso, premiando aquello que retiene la atención y maximiza su facturación, no necesariamente lo que fortalece relaciones estables entre marcas y clientes.

Por revistaeyn.com En la era digital, un negocio puede pasar de ser visible y próspero a prácticamente invisible en cuestión de horas. La causa no es la falta de talento ni de esfuerzo: son los caprichosos cambios en los algoritmos de plataformas como Instagram y TikTok. Lo que ayer llegaba a miles hoy puede quedar enterrado sin explicación. La mayoría de las marcas todavía confía en la visibilidad orgánica que ofrecen estas redes: más del 80 % depende en buena parte de ese tráfico espontáneo. Sin embargo, un ajuste en la fórmula que gobierna qué se muestra y a quién puede reducir el alcance hasta en un 70 % de forma inmediata.

Para numerosos emprendedores esto ya no es una estadística abstracta sino la realidad que amenaza sus ingresos y el tiempo que invirtieron construyendo comunidades durante años. Natasha Trocel, autora, empresaria y consultora de negocios señala que el núcleo del problema es sencillo y preocupante: las plataformas poseen las reglas del juego. Modifican sus criterios sin aviso, premiando aquello que retiene la atención y maximiza su facturación, no necesariamente lo que fortalece relaciones estables entre marcas y clientes. El resultado: una relación asimétrica donde los negocios, en el mejor de los casos, operan en calidad de inquilinos temporales de un terreno que no les pertenece. A esa fragilidad se suma la trampa del número de seguidores. Tener 100.000 seguidores ya no garantiza ventas ni permanencia. Si el algoritmo decide mostrar su publicación solo al 5 % de esa audiencia, el resto solo representa un contador vacío. "Muchos descubren, sin advertencia, que su comunidad no es más que una cifra sin impacto real en la facturación", dice Trocel. ¿Qué pueden hacer las empresas para no depender de ese capricho digital? Trocel apunta que hay pasos concretos y urgentes: Primero, construir activos propios: listas de correo, bases de datos y comunidades en plataformas controladas por la propia empresa. Estos recursos no desaparecen con un cambio de política.