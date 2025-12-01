ADMIRADOS 2025: La nueva élite empresarial de Centroamérica

Admirados

Por revistaeyn.com La admiración no surge por casualidad. Se construye con decisiones estratégicas, visión clara, resistencia ante la incertidumbre y la capacidad de transformar industrias completas. Revista Estrategia & Negocios, en alianza con Skaleno Advisory, presenta ADMIRADOS 2025, la investigación más profunda y rigurosa sobre las prácticas que distinguen a las empresas y líderes que hoy definen el rumbo de Centroamérica.

El estudio –que ya está disponible solo en la edición impresa y digital de E&N– revela quiénes están marcando el futuro de los negocios en la región... y por qué.

Una metodología inédita para una región en transformación

Por primera vez, Admirados 2025 incorporó un Consejo Consultivo de notables: medio centenar de especialistas regionales en estrategia, innovación, gestión corporativa y liderazgo. Cada uno, a título personal, nominó y evaluó a las organizaciones y líderes que destacan por sus prácticas sobresalientes. La investigación se levantó sobre una matriz metodológica diseñada por Skaleno Advisory, que evaluó cuatro pilares fundamentales para la competitividad empresarial en Centroamérica: 1.Visión estratégica e innovación del modelo de negocio 2.Adaptabilidad al entorno 3.Gobierno corporativo y gestión transparente 4.Transformación digital y experiencia del cliente

El resultado: 218 empresas y 192 líderes seleccionados tras un riguroso proceso de nominación, evaluación y consolidación editorial.

PRÁCTICAS CON CALIDAD DE EXPORTACIÓN

El hallazgo central es contundente: 6 de cada 10 evaluaciones califican a los admirados con prácticas “exportables a Latinoamérica o al mundo”. Los líderes obtienen resultados incluso superiores a las organizaciones, especialmente en: Adaptabilidad al entorno (69.9%) – Destaca su capacidad para construir vínculos de alto impacto, su resiliencia y su rol decisivo en escalar negocios. Visión estratégica (69.2%) – Son reconocidos por rediseñar negocios, anticiparse a tendencias y comunicar con claridad rumbo y propósito. Gobierno corporativo (60.7%) – Se valora su coherencia ética y solidez institucional. Transformación digital (56.1%) – Su liderazgo acelera automatización, digitalización y la experiencia del cliente.

En el ámbito corporativo, las empresas también brillan:

El mejor desempeño se ubica en Gobierno corporativo, donde 65.5% alcanza nivel de prácticas exportables; seguido por Visión estratégica (62.8%), Adaptabilidad (59.4%) y Transformación digital (56.4%).



QUIÉNES ESTÁN LIDERANDO EL CAMBIO

La edición impresa y digital de E&N presenta la lista completa de empresas y líderes admirados en cada categoría. Dialogamos en forma exclusiva ocho de ellos: -Arturo Sagrera Palomo (ADOC) -Stephanie Melville (Progreso) -Michel Caputi (Banco Industrial) -Gaby Aued (Tecnasa) -Javier Steiner (Grupo Steiner) -Diego de Sola (Grupo de Sola) -Álvaro Cofiño (McDonald´s Mesoamérica) -Alejandro Rubinstein (Grupo Purdy) Entre otros perfiles admirados aparecen también: -Rodolfo Tabash (BAC) -Juan Luis Bosch (CMI) -Connie Beneítez de Paiz (Panifresh) -Camilo Atala (Ficohsa) -Mario Roberto Faraj (Diunsa) -Roberto Kriete (Avianca) -Rodrigo Tona (Ternova) -Roberto Zamora (Lafise) -Juan Octavio Díaz (La Casa de las Baterías) Y en el ámbito corporativo, sobresalen organizaciones de toda la región como BAC, Progreso, CMI, Agrolíbano, Supermercados La Colonia, Ternova, Grupo Montecristo, Grupo Purdy, Grupo Poma, Aeroman, así como instituciones financieras líderes. El protagonismo de El Salvador destaca especialmente este año: sus líderes concentran 28.1% de las menciones totales del consejo consultivo.

LO QUE DEFINE A UN ADMIRADO

Tres conclusiones sintetizan el prestigio alcanzado por los seleccionados de 2025: 1. Prácticas exportables Empresas y líderes alcanzan estándares que trascienden la región. Centroamérica ya no solo compite: inspira. 2. Protagonistas del cambio Rediseñan sus negocios, construyen redes de alto impacto, muestran resiliencia y se adelantan a su tiempo. 3. Culturas organizativas sólidas Innovación alineada con la visión, políticas anticorrupción y una ética corporativa visible y coherente. “El futuro no se espera, se diseña”, afirma Alejandro Domínguez, Socio Director de Skaleno Advisory. Las organizaciones más admiradas comparten una certeza: la visión estratégica es una forma de pensar y ejecutar, no un documento.

DESCUBRA LA INVESTIGACIÓN COMPLETA