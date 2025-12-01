Canal de Panamá inicia reuniones con empresas interesadas en puertos

Centroamérica & Mundo

El desarrollo de los nuevos puertos de Corozal (Pacífico) y Telfers (Atlántico) forma parte de los planes que analiza el Canal y que incluyen la construcción de un gasoducto.

Por Agencia EFE El Canal de Panamá inició reuniones bilaterales con empresas globales interesadas en el desarrollo dos nuevos puertos, uno a cada lado de la vía que une el Atlántico y el Pacífico, con una inversión calculada en US$2.600 millones y que se espera estén operativos a inicios de 2029. "Hay 17 entidades que están conversando con nosotros en esta primera etapa. Esto es un proceso sucesivo donde la gente tiene que ver la información, hacer sus propios análisis y tomar una decisión corporativa", afirmó el administrador del Canal interoceánico, Ricaurte Vásquez, al anunciar el inicio este lunes de las reuniones.

El apetito del mercado se midió el pasado 27 de octubre cuando la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) invitó "a un grupo de representantes de entidades con experiencia comprobada en operaciones portuarias de contenedores y líneas navieras de contenedores". A ese primer acercamiento fueron convocadas las empresas APM Terminals, Cosco Shipping Ports, CMA Terminals–CMA, DP World, Hanseatic Global Terminals, MOL, PSA International, SSA Marine–Grupo Carrix y Terminal Investment Limited, CMA CGM, ONE, Evergreen, Hapag Lloyd, HMM, Maersk Line, MSC, OOCL, COSCO, Yang Ming, Port of Houston y ZIM, informó entonces el Canal. La idea, aseguró Vásquez, es permitir "la más amplia competencia" en este proceso, que involucra varias etapas antes de llegar al "pliego de precalificación" de la concesión, que "debe estar listo o a finales del mes de diciembre o en las primeras semanas de enero" próximo. "Hay que determinar que efectivamente hay un proyecto y que hay con quién hacerlo", dijo el administrador la semana pasada al referirse a las reuniones.

PLAN DE EXPANSIÓN

El desarrollo de los nuevos puertos de Corozal (Pacífico) y Telfers (Atlántico) forma parte de los planes que analiza el Canal y que incluyen la construcción de un gasoducto. Los dos puertos aumentarán la capacidad de transbordo - actualmente de 9,5 millones de contenedores TEU (20 pies) - en 5 millones de TEU por año. El proyecto de Corozal se licitó en marzo de 2017 con coste de US$1.300 millones, pero el acto quedó desierto después de que las empresas precalificadas no presentaron una oferta formal. La idea de levantar estas dos nuevas terminales resurgió con fuerza en el marco del proceso de traspaso de la concesión de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), del operador hongkonés CK Hutchison, a un consorcio integrado por el gestor de fondos estadounidense BlackRock y por Terminal Investment Limited (TiL), brazo portuario del gigante naviero MSC.