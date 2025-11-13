Presidente Microsoft: Necesitamos más mujeres en tecnología

POR EFE

El presidente de Microsoft, Brad Smith, señaló en declaraciones a EFE que es necesario que haya más mujeres en tecnología, al tiempo que hay que construir una industria donde haya espacio para cada vez más gente.

Smith, también vicepresidente de Microsoft, habló con EFE durante la décima edición de la Web Summit de Lisboa, uno de los mayores eventos tecnológicos del mundo, cuya organización publicó a mediados de octubre un informe que indica que casi el 60 % de las trabajadoras en tecnología siente que la paridad de género se ha reducido en el último año, frente al 48 % de 2024.

En el estudio, elaborado a partir de 671 entrevistas, se apunta que el 55,7 % de las encuestadas cree que los cambios geopolíticos en 2025 han tenido un impacto negativo en el equilibro de géneros en el sector, frente al 16,1 % que lo vio positivo.