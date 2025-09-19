Tecnología & Cultura Digital

Microsoft prepara el centro de datos de IA 'más potente' del mundo y duplica su inversión

El centro Fairwater, ubicado en Wisconsin y que abrirá a principios de 2026, almacenará "cientos de miles" de procesadores gráficos de Nvidia para entrenar modelos de IA, con una potencia diez veces mayor a la de las mejores supercomputadoras actuales.

    El centro Fairwater, en el que Microsoft ha invertido unos US$3.300, está en el mismo terreno donde el presidente Donald Trump prometió en 2018 que la multinacional taiwanesa Foxconn construiría una fábrica valorada en US$10.000 millones, algo que nunca se materializó. Foto de cortesía
2025-09-19

Por Agencia EFE

Microsoft reveló que el centro de datos de inteligencia artificial (IA), que está cerca de completar en Wisconsin, estado del centro-oeste de Estados Unidos, será el "más potente del mundo" y anunció una nueva inversión de US$4.000 millones para ampliarlo.

El centro Fairwater, ubicado en Mount Pleasant (Wisconsin) y que abrirá a principios de 2026, almacenará "cientos de miles" de procesadores gráficos (GPU) de Nvidia para entrenar modelos de IA, con una potencia diez veces mayor a la de las mejores supercomputadoras actuales, indica un comunicado.

Su consejero delegado, Satya Nadella, en X, explicó que el centro tiene un "sistema integrado" que facilitará la computación "a escala exponencial", sus GPU se enfriarán mediante un ciclo cerrado de líquidos que "requiere cero agua" y que toda la energía que consuma se "igualará" con fuentes renovables.

"Y eso no es todo. Hoy nos comprometemos a US$4.000 millones adicionales que gastaremos en los próximos tres años para construir nuestro segundo centro de datos de similar tamaño y escala", agrega la nota en el blog de Microsoft, firmada por su presidente, Brad Smith.

Nadella agregó que Microsoft está construyendo otros centros "idénticos a Fairwater" en Estados Unidos, que se suman a otros nuevos fuera del país y a las infraestructuras de IA ya en funcionamiento en un centenar de centros activos por todo el mundo.

El centro Fairwater, en el que Microsoft ha invertido unos US$3.300, está en el mismo terreno donde el presidente Donald Trump prometió en 2018 que la multinacional taiwanesa Foxconn construiría una fábrica valorada en US$10.000 millones, algo que nunca se materializó.

Smith, que dio una charla sobre los planes de Microsoft en Mount Pleasant, localidad donde se crió, dijo que el segundo centro estará operativo en 2027 o más adelante.

