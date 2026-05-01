Purdue Pharma cierra tras resolver demanda por la crisis de los opioides

Por: EFE

La Fiscalía General de Nueva York anunció este viernes el cierre de Purdue Pharma como parte de un acuerdo de bancarrota alcanzado tras una demanda que acusó a sus dueños y su empresa por su papel en la crisis de opioides en Estados Unidos.

Como parte de ese acuerdo, alcanzado con una coalición de 54 fiscales generales liderados por Nueva York, y tras el cese de operaciones de Purdue, nace una nueva corporación de beneficio público, Knoa Pharma, LLC (Knoa Pharma), que comenzará a operar en su lugar hoy mismo y estará supervisada por directores y fideicomisarios independientes sin ninguna relación con Purdue.

De acuerdo con un comunicado de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, Knoa Pharma será propiedad exclusiva de la Fundación Knoa, una organización sin ánimo de lucro, y fabricará medicamentos, incluidos opioides, "de forma segura y responsable para atender las necesidades de salud pública" .

El comunicado señaló además que la nueva farmacéutica estará sujeta a una estricta supervisión por parte de un monitor independiente y tendrá prohibido ejercer presión política y publicitar sus productos de opioides.

Tras cubrir los gastos operativos, los ingresos excedentes de Knoa Pharma se distribuirán entre los gobiernos estatales, locales y tribales, así como a la Fundación Knoa, para apoyar la lucha contra el consumo de opioides, que ha costado la vida a miles de personas en EE.UU.

Además, todos los miembros de la familia Sackler, "quienes impulsaron la crisis de los opioides mediante su propiedad y operación de Purdue", tienen prohibido vender opioides en Estados Unidos y no participarán en la nueva compañía.