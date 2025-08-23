Empresas & Management

Rappi logra un préstamo de US$100 millones para su expansión en Latinoamérica

Rappi, que nació en 2015 en Colombia como una ‘startup’ de entregas a domicilio, es actualmente una plataforma de servicios multiuso que tiene además operaciones en Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay.

Por Agencia EFE Rappi, empresas de reparto a domicilios en Latinoamérica, informó que concretó la obtención de un préstamo de US$100 millones con el banco Santander y Kirkoswald Capital Partners, para expandirse en Latinoamérica, principalmente México, y para refinanciar sus deudas. "Ese dinero va a ser utilizado principalmente para expandirnos en los mercados estratégicos (Latinoamérica), siendo México uno de los principales países en donde vamos a llevar ese dinero", dijo a medios Iván Cadavid, director general de Rappi México.

"Vamos a utilizar también parte de esa inversión para refinanciar deudas antiguas que teníamos y tener un gran capital de trabajo para los proyectos de crecimiento", añadió Cadavid en el festejo de los diez años de la empresa, fundada en 2015. Explicó que "la inversión fuerte en México" será para apostar a negocios que son hoy las "columnas vertebrales", como el negocio de restaurantes, de ‘retail’ con todas sus expresiones, superfarmacia, licores. "Estos cien millones de dólares son un financiamiento muy estratégico al momento que llevamos como empresa y que estamos en México. Es una prueba de solidez al modelo de negocio", apuntó.