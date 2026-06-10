China prepara plan de US$295.000 millones para impulsar la IA

POR EFE

China prepara un plan de inversión de unos 295.000 millones de dólares durante los próximos cinco años para construir una red nacional de centros de datos e impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), informó este martes Bloomberg, que cita a fuentes conocedoras del proyecto.

Según esas fuentes, organismos como la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC), el principal órgano de planificación económica del país, están elaborando una estrategia para crear una red interconectada de centros de computación que sería operada principalmente por empresas estatales como China Mobile y China Telecom.

El objetivo es que al menos el 80 % de la tecnología empleada, incluidos los chips de IA, proceda de proveedores nacionales como Huawei, reduciendo así la dependencia de fabricantes estadounidenses como Nvidia y AMD.

La inversión, estimada en unos dos billones de yuanes (295.000 millones de dólares, 255.000 millones de euros), se financiaría principalmente mediante deuda soberana, incluidos bonos especiales a muy largo plazo, así como fondos estatales destinados a sectores estratégicos, complementados con préstamos bancarios y capital privado.